Universitätsbau gewinnt Mies van der Rohe Award 2022

Alle zwei Jahre werden Europas beste Bauten gekürt. Eine Ausstellung im Architekturzentrum Wien widmet sich 40 Projekten, darunter fünf aus Österreich.

Alle zwei Jahre prämiert der wichtigste europäische Architekturpreis Mies van der Rohe Award die herausragendsten Projekte Europas. Heuer erhielt erstmals ein Universitätsbau, das Town House – Kingston University in London von Grafton Architects aus Dublin, die begehrte Auszeichnung.

Gewinner des Nachwuchspreises „Emerging Architecture 2022“ ist die genossenschaftliche Wohnanlage La Borda des Kollektivs Lacol in Barcelona, das bislang höchste in Holzbauweise errichtete Gebäude in Spanien.

La Borda, Wohnungsbaugenossenschaft, Barcelona von LaCol (Barcelona). LaCol

Aus den über 500 nominierten Projekten wurden 40 von der hochkarätigen Jury für die Ausstellung ausgewählt, darunter auch fünf österreichische Projekte: der Schulcampus Neustift im Stubaital von fasch&fuchs, die Neue Galerie und Kasematten von Bevk Perović Arhitekti, der Um- und Zubau des Stadthauses in Linz von mia2 Architektur, das Baugruppenprojekt Gleis 21 von einszueins architektur sowie das Atelierhaus C21 von Werner Neuwirth.

Das Architekturzentrum Wien, Az W, zeigt seit 5. Oktober unter dem Titel „Europas beste Bauten“ unter anderem den Sieger des Mies van der Rohe Award. www.azw.at

