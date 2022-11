Was wissen Sie über die Platinum Card von American Express?

Die Platinum Card von American Express öffnet Türen in aller Welt: Zu den Restaurants internationaler Spitzenköche, Airport-Lounges an zahlreichen Flughäfen weltweit und den neuesten Mietwagen-Modellen.

Manche Updates, Angebote und Services überraschen vielleicht selbst so manch langjährigen Nutzer.

Wissen Sie, welche Reiserversicherungen etwa in der Amex Platinum Card inkludiert sind? Oder was Sie erwartet, wenn Sie in einem der von Amex ausgesuchten Spitzen-Restaurants dinieren?

Testen Sie jetzt Ihr Wissen!