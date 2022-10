Im Rabenhof Theater wirft Stefanie Sargnagels neues Stück, die Esoteriker-Persiflage „Heil. Eine energetische Reinigung“, Fragen auf.

Viel wird gelacht in Stefanie Sargnagels neuem Stück „Heil. Eine energetische Reinigung“, das am Donnerstag im Rabenhof Theater Premiere feierte. Zumindest am Anfang – da muss das Publikum aufstehen und mitmachen. „Das Licht der Liebe“ solle man einatmen, weist die „ganzheitliche“ Ärztin Gundula (Bettina Schwarz) die Zuschauer an. „Die Wahrheit ist größer als die Wirklichkeit“, sagt sie. „Die Befreiung vom Verstand ist die einzig wahre Freiheit.“