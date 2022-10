Kulturkampf am Küniglberg!

Will Ö1 tatsächlich die Literatur ermorden? Die Bibliophilen toben.

Einige Minderheiten-Klubs im Gegengift haben harte Tage hinter sich: So dämmerte unserem letzten Wiener Zeitungs-Leser, dass der bisher großzügig geschneiderte Boni-Schutzmantel der Bundesregierung künftig nicht mehr alle Nischen umfassen werde. Erbost waren auch bibliophile Ö1-Fans, als ruchbar wurde, der ORF werde in ihrer Sparte knallhart sparen. Sie wollten nicht glauben, dass Sendungen wie die „Literarische Soirée“ gemeuchelt werden könnten: „Wir belagern den Küniglberg!“, drohten sie resolut.

Der mächtige Klub der Raser mahnte sie zur Raison: „Wer will schon was über ein Buch hören? Schaut lieber den Film an!“ So eine Literatursendung koste doch pro Jahr 22.000 Euro. „Das klingt zwar nicht nach viel bei einem ORF-Budget von 1.000.000.000 Euro. Aber wenn wir dafür auf eine geile Qualifikationsrunde der Formel 1 verzichten müssen, hört sich der Spaß auf!“

E-Mails: norbert.mayer@diepresse.com