Rossi, Raimann, Pöltl: Im Land der (un)begrenzten Möglichkeiten

Marco Rossi spielt in der Vorbereitung der Minnesota Wild auf die neue NHL-Saison groß auf.

Mit Jakob Pöltl (Basketball), Bernhard Raimann (Football) und Marco Rossi (Eishockey) vertritt ein Trio Österreich in den großen Sportligen der USA. Über die unterschiedlichsten Aussichten auf Erfolg.

Wer sich im Football, Basketball oder Eishockey mit den Besten der Welt messen möchte, für den führt kein Weg an den USA vorbei. In den Staaten verfolgen tagtäglich Millionen von Menschen das Geschehen in den Major Leagues, den großen Ligen. Volle Hallen und Stadien veranschaulichen die Begeisterung.

Die Athleten träumen von Stanley Cup (Eishockey), Vince Lombardi Trophy (Football) und Larry O'Brien Championship Trophy (Basketball). Auch drei Österreicher tun das. Doch wie ist das Standing des Trios bei ihren Klubs – und wie ihre Aussichen auf Erfolg? Eine Einschätzung.