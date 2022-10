Kippa und Würstchen im Schlafrock: Bar- und Bat-Mizwa in New York

Drucken

Hauptbild • „An dem Tag, an dem du in die Synagoge kommst, sitzt du da und bist nervös.“ • Futh / laif / picturedesk.com

Aus der Thora lesen und Süßigkeiten werfen: Gemäß jüdischer Tradition wird ein Bub mit 13 Jahren erwachsen, ein Mädchen mit zwölf. Dann werden sie mit großen Feierlichkeiten in die Glaubensgemeinschaft aufgenommen.

Ein großes Quadrat mit geschwungenen pinken Schriftzügen. Ein schwarzer Karton mit den goldenen und orangen Umrissen der Manhattan Skyline und der Brooklyn Bridge. Eine dicke längliche Plastikkarte mit eingestanztem Namen und buntem Design. Die Einladungen sind in den verschiedensten Größen, Umrissen, Materialien und Designs gestaltet. „Please join us as our son/daughter is called to the Thora as a Bar/Bat-Mizwa“, lautet ein typischer Einladungstext. RSVP-Kärtchen und Details zur Zeremonie in der Synagoge und den anschließenden Feiern sind beigelegt. Auf manchen Karten wird der Name des Kindes auch auf Hebräisch geschrieben. In der siebten Schulstufe, das entspricht der dritten Klasse Gymnasium, bricht für zwölf- und 13-jährige New Yorker Schülerinnen und Schüler die Zeit der Bar-Mizwa (für Buben) und Bat-Mizwa (für Mädchen) an. Manchmal wird die gesamte Schulstufe dazu eingeladen. Manchmal kommen nur die engsten Freunde und Sportkollegen. Auf den religiösen Sabbatgottesdienst in der Synagoge am Samstagvormittag, währenddessen die Jugendlichen erstmals auf Hebräisch einen Auszug aus der Thora lesen und singen und so in die jüdische Glaubensgemeinschaft aufgenommen werden, folgen große Partys mit Essen, Musik, Tanz und Partyspielen. Auch gemeinsames Eislaufen oder Kinobesuch können auf dem Programm stehen, um während einer Corona-Welle die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Oder ein familiäres Mittagessen im kleineren Rahmen. Manche Familien entscheiden sich statt einer großen Feier in New York für eine Reise nach Israel mit einer Zeremonie an der Western Wall in Jerusalem.

Gemäß jüdischer Tradition wird ein Bub mit 13 Jahren erwachsen, ein Mädchen mit zwölf. Zu diesem Zeitpunkt findet eine Bar- oder Bat-Mizwa statt. „Bar“ bedeutet Bub, „Bat“ Mädchen, „Mizwa“ ist ein Gebot. Ab diesem Zeitpunkt sind die Jugendlichen volle Mitglieder ihrer Glaubensgemeinschaft und theoretisch dazu verpflichtet, die jüdischen Gebote einzuhalten. Diese lenken das tägliche Leben wie das Einhalten des Sabbats, koscheres Essen, tägliche Gebete, Nächstenliebe, Besuch von Kranken oder Trauernden. In den liberalen Reformsynagogen New Yorks finden Bat-Mizwas für Mädchen erst mit 13 Jahren statt. Den Mädchen ist das Lesen aus der Thora genauso erlaubt wie den Buben, was in orthodoxen Synagogen nicht gestattet ist.