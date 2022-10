Gestuft und zerzaust: Was meine Haare mit Mitteleuropa zu tun haben

Drucken

Geben Sie mehr Geld für den Friseur aus als für den Zahnarzt?

Ich hätte eine mitteleuropäische Frisur, hörte ich über mich sagen, als ich einmal für ein halbes Jahr außerhalb Europas lebte. Ist Mitteleuropa denn nun ein kulturelles oder ein geografisches Konzept? Eine Rede zu den „Zagreber Literaturgesprächen“, die dieser Tage in der kroatischen Hauptstadt stattfinden.

Ist Ihnen Ihre Frisur wichtig? Kontrollieren Sie vor dem Ausgehen die Oberseite Ihres Kopfes? Benutzen Sie Gel, Spray oder Öl? Befeuchten Sie womöglich zwei Finger mit der Zunge, um eine abtrünnige Strähne noch an den gewünschten Ort zu kleben? Geben Sie mehr Geld für den Friseur aus als für den Zahnarzt? Dann gehören Sie zu uns.

Die Frisur ist uns wichtiger als die Gesundheit. Oder: Wäre uns alles so wichtig wie unsere Haare, wäre die Welt eine bessere. Ein Satz, gelesen vor 16 Jahren irgendwo im Palazzo dell'Archiginnasio in Bologna. Den exakten Wortlaut kann ich nicht mehr rekonstruieren. Es war eine Inschrift oder das Bild einer solchen auf Latein oder Italienisch, aus der Zeit, in der das Gebäude errichtet worden war, dem 16. Jahrhundert. Vielleicht stammte der Satz aber auch von früher und war dann in den Palazzo hineingetragen worden. In meiner Erinnerung steht er im Zusammenhang mit dem Teatro Anatomico, einem 1637 erbauten Saal, ganz mit Tannenholz vertäfelt und exklusiv dafür gedacht, ins Innere der Menschen zu schauen, sie aufzuschneiden, ihre Haut wegzuklappen, die Organe zu betasten, an den Herzklappen zu ziehen. Der Saal war das Prunkstück des Palazzo, und der Palazzo war der erste langfristige Sitz der Universität, die es seit dem 11. Jahrhundert gibt, und von der es heißt, sie sei die älteste der Welt. Der Satz traf mich, obwohl er in meiner Erinnerung inzwischen zu Fragmenten erodiert ist. Ich fühlte mich ertappt. Auch ich neigte dazu, dem Aussehen meiner Haare viel Zeit zu widmen, und plötzlich überkam mich eine Ahnung, was wir alle zu Wege bringen hätten können auf der Welt, wären uns unsere Frisuren egal gewesen!

4000 Jahre vor Christus waren uns die menschlichen Bewohner der Erde in gewissen Aspekten sehr ähnlich, Ägypterinnen und Ägypter färbten ihre Haare blau, grün oder rot oder mit Staub aus echtem Gold. Grüne Haare wie eine Ägypterin, ja, die will ich. (Ich meine, wie viele Essays, Bücher hätte ich schreiben können, in der Zeit, während ich nach einem Färbemittel suchte, das meine Haare grün machen würde, grün wie Gras?)