Letzte Wahlempfehlungen

(c) imago images/CHROMORANGE (CHROMORANGE / Weingartner via www.imago-images.de)

Sieben Kandidaten treten am Sonntag zur Wahl des Bundespräsidenten an. Warum man wen wählen sollte – und warum lieber nicht.

Alexander Van der Bellen

Bundespräsident (78)

Alexander Van der Bellen J.J.Kucek

Machen Sie ihr Kreuz bei Alexander Van der Bellen, wenn Sie im Großen und Ganzen zufrieden sind. Wenn Sie in turbulenten Zeiten wie diesen keine weiteren Experimente riskieren wollen. Sie werden sich auf ein Staatsoberhaupt verlassen können, das international angesehen ist, das mit nationalen Krisen bereits umzugehen weiß und Angelobungen mittlerweile im Schlaf abhalten könnte. Dieser Kandidat wird die Eleganz der österreichischen Bundesverfassung nicht zu ihrer großen Verwunderung auslegen – aber im Fall des Falles mit mahnenden Worten und Taten einschreiten. All das tat er nämlich bereits in den vergangenen knapp sechs Jahren.



Machen Sie ihr Kreuz lieber nicht bei Van der Bellen, wenn ihnen eine ruhige, teilweise fast einschläfernde Amtsführung zu wenig ist. Wenn Sie gerne einen aktiveren und wortgewaltigeren Präsidenten hätten. Der sich nicht nur nach Eskapaden auf einer Mittelmeerinsel in die Tagespolitik einmischt, sondern auch nach zumindest fragwürdigen Chatnachrichten betont, dass wir „so nicht sind“ – und zwar unabhängig von der Regierungskonstellation. Wenn Ihnen der Ex-Grünen-Chef mit seiner politischen Grundeinstellung nicht behagt, gibt es diesmal ja so viele Alternativen wie nie zuvor. Die direkte Auseinandersetzung mit der Konkurrenz hat Van der Bellen gescheut. Vielleicht auch, weil er selbst nicht immer der sicherste Rhetoriker ist. Übrigens ist er auch nicht der Jüngste. Bei einer etwaigen zweiten Angelobung wäre er 79 Jahre alt und damit das bisher älteste Staatsoberhaupt. [ J.J.Kucek ] (j. n.)