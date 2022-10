Energiesparen: Wie kalt und dunkel wird es in Wiens Geschäften?

Florian Richter, Center-Manager von The Mall in Wien-Mitte: Ein Solarkraftwerk auf dem Dach liefert Strom, die Heizung wird ein wenig zurückgedreht.

Auch die Wiener Händler und Einkaufsstraßen müssen im kommenden Winter Energie sparen. Da ein Grad weniger heizen, dort die Lichter früher abdrehen – an jedem Rädchen wird gedreht. Auf die Weihnachtsbeleuchtung wird dennoch fast nirgendwo verzichtet.

So weit wie in Deutschland sind die Überlegungen in Wien dann doch nicht: Aus Energiespargründen einen sogenannten „Green Monday“ einzuführen, an dem etwa große Möbelhäuser in Deutschland künftig geschlossen haben könnten, scheint hierzulande derzeit kein Thema zu sein.

Wie man allerdings die steigenden Ausgaben für Strom und Heizung in der nun anstehenden kalten Jahreszeit senken kann, welchen Beitrag man – vielleicht auch nur symbolisch – zum erwünschten kollektiven Energiesparen leisten kann, beschäftigt die Wiener Händlerinnen und Händler in den Einkaufsstraßen und -zentren aber sehr wohl.