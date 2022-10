Zitrusvielfalt in Schönbrunn: Wo die Spitzenköche anklopfen

Buddhas Hand – eine Mutation der Zitronatzitrone – ist eine der rund 100 unterschiedlichen Früchte, die man in der Zitrussammlung in Schönbrunn findet.

Mehr als hundert verschiedene Arten und Sorten von Zitrusfrüchten gedeihen unter der Obhut von Zitrusgärtner Heimo Karner. Die ältesten Bäume sind knapp 200 Jahre alt.

Meyerzitrone, Buddhas Hand oder Fingerlimette: Dass diese eher ausgefallenen Zitrusfrüchte inzwischen auch hierzulande dem einen oder anderen bekannt sind, ist unter anderem Heimo Karner zu verdanken.

Für die Bundesgärten kümmert er sich seit bald 25 Jahren um die Zitrussammlung in Schönbrunn – und hat die kleine, historische Sammlung an Zitrusbäumen in dieser Zeit nicht nur gepflegt, sondern auch ordentlich erweitert. Die ältesten sind zwischen 190 und 200 Jahre alt: 40 Bäume, in erster Linie süße und bittere Orangen, zudem eine Zitronensorte und eine alte Mandarinensorte. Dazu sind über die Jahre in Karners Obhut mehr als 400 weitere Zitruspflanzen gekommen – insgesamt beherbergt die Sammlung heute rund hundert verschiedenen Arten und Sorten –, von der Limette über die Grapefruit bis zur Zitrone, in unterschiedlichsten Varianten.