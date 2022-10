Zitronen: Saure Experimente in Niederösterreich

Drucken

Hauptbild • Trotz reicher Ernte: Produktionsleiter Milan Lovas fühlt sich noch nicht als Zitronenexperte. Er probiert viel aus. • Akos Burg

Noch ist Zitronenanbau in Österreich eine Seltenheit, die Gärtnerei von Christian Zeiler versucht es trotzdem. Und eignet sich so wertvolles Wissen für kommende wärmere Zeiten an.

Einen Spaziergang im sizilianischen Zitronenhain stellt man sich vielleicht anders vor, irgendwie romantischer. Aber immerhin stehen die Zitronenbäume hier nicht im Süden Italiens, sondern auf einem brachen Feld hinter einem schmucklosen Gewächshaus im Süden von Wien. Dort sind die Bäume in Töpfen dicht gedrängt aufgestellt.

Die Äste haben sich ineinander verhakt, sodass ein Durchkommen sowieso nur möglich ist, wenn man keine Angst vor den ganz schön spitzen Stacheln an ihren Stämmen hat. Die Pflanzen selbst scheint das nicht zu stören. Sie alle tragen Früchte in allen Schattierungen, von Dunkelgrün bis zu frischem Gelb, bis zu 30 auf einem Baum.