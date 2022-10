Milchiges Meer: Einem rätselhaften Phänomen auf der Spur

Ein Meeresbiologe ist einem so seltenen wie großflächigen Leuchten mancher Ozeane auf der Spur, das seit Jahrhunderten Rätsel stellt.

Der Ozean sah aus wie eine schneebedeckte Ebene, aber der Himmel war schwarz, als ob ein Sturm toben würde. Die Szene war von ehrfurchtgebietender Erhabenheit, sie schien anzudeuten, dass die ganze Welt sich auf den letzten großen Brand vorbereitete, von dem wir im Glauben gelernt haben, dass er die materielle Welt auslöschen wird.“ Das vermerkte Kapitän Kingman im Juni 1854 südlich von Java im Logbuch seines Schiffs, der Shooting Star. Zehn Jahre später gingen seinem Kollegen Semmel vor dem Horn von Afrika ebenso die Augen über, als das Meer sich in ein „Phantom“ verwandelte, in dessen „krankem und unirdischem Glanz“ auch das Schiff eines zu werden schien.

Und wieder fünf Jahre darauf schilderte Jules Verne in „20.000 Meilen unter dem Meer“ in der gleichen Region das gleiche Phänomen. Offenbar hatte er die Berichte gelesen, seine Fantasie knüpfte immer an Beobachtungen an, suchte aber keine überirdischen Erklärungen, sondern solche im Einklang mit der Natur: „Man nennt es milchiges Meer. Die überraschend weiße Farbe kommt von Infusoria, Leuchtwürmchen, die hauchdünn sind und nicht länger als einen Fünftelmillimeter und sich manchmal meilenweit zu einer gallertartigen Schicht verbinden.“