Wenn der Trip von Moskau nach Wien zu einer Weltreise wird.

Früher, wenn mir alles zu viel wurde in Moskau, die Repressionen im Land, die schlechte Luft – nicht nur der Feinstaub, sondern auch die politisch miese Stimmung –, der viel zu dunkle und viel zu nasse November, dann nahm ich Reißaus. Ein wenig nur, für ein paar Tage. Raus aus Moskau, raus aus dem Land. Zum Flughafen fahren, ins Flugzeug steigen, in zweieinhalb Stunden in Berlin, genauso lang nach Wien, in drei Stunden in Zürich. Ein paar Tage haben gereicht, um wieder gewappnet zu sein für Moskau, um es wieder schön zu finden in Russland. Aus dem Flugzeugfenster: Da unten liegt die Stadt, die irgendwie immer voll ist, immer wach ist. Eine Freude. Bis zum nächsten Reißaus.

Jetzt ist es so eine Sache mit dem Reißausnehmen, auch wenn es mir viel öfter zu viel wird in dieser Stadt, in diesem Land, in dem in den vergangenen sieben Monaten viel an Verwerfungen offenbar wurde, so viel, dass man sich zuweilen kaum auf den Beinen halten kann. Haltung aber ist sehr gefragt, wenn man in diesen Zeiten zum Flughafen aufbricht. Moskau ist nun Langstrecke.

Wenige Stunden und man ist in Wien? Berlin? Zürich? 24 Stunden ist der Zeitplan nun manchmal. Aber man lernt die Welt kennen. Die Welt der Flughäfen. In Belgrad sind die Wege kurz und kein Café ist nachts offen. Dafür aber sind so viele Sitze am Gate frei, dass man sein Nachtquartier problemlos hier ausbreiten kann. In Istanbul heißt es meist rennen, sonst ist der Anschlussflug ohne einen weg, auch wenn eigentlich die Umsteigezeit beim Buchen für lang genug befunden wurde. In Dubai kann man aus den Küchen der Welt seine Stärkung zusammensuchen. Moskau, eine Reise um die Welt. Immer entfernter von Europa. Politisch wie reisetechnisch.

