Noch nie in der Geschichte waren Künstler unter 40 Jahren auf dem Markt so erfolgreich wie heute. Ganz vorn mit dabei ist Kunst von Frauen.

Zeitgenössische Kunst von Künstlern unter 40 Jahren machte heuer Furore. Angeführt wurde die Gruppe der erfolgreichsten Ultra-Contemporary-Künstler, wie sie der Markt bezeichnet, von Frauen, wie aus dem neuen Art Market Report der Kunstpreisdatenbank Artprice hervorgeht.

Zwischen dem 1. Juli 2021 und dem 30. Juni 2022 wurden bei Auktionen mit zeitgenössischer Kunst von Künstlern, die nach 1945 geboren wurden, 2,7 Milliarden Dollar erlöst. Im Vorjahr waren es 2,73 Milliarden Dollar. Dieser minimale Rückgang ist vor allem auf die chinesische Null-Covid-Politik zurückzuführen, die einen Umsatzrückgang um 33 Prozent zur Folge hatte. Andererseits verbuchten die USA ein Umsatzplus von 39 Prozent auf eine Milliarde Dollar.



Frauenpower. Der Markt für ultra-zeitgenössische-Kunst wuchs im Vergleichszeitraum um stattliche 28 Prozent auf 420 Millionen Dollar. Dieses Segment hat nun einen Marktanteil von 15,5 Prozent erreicht. Vergleicht man die Marktentwicklung langfristig, dann hat sich der Auktionsumsatz vervielfacht. Im ersten Halbjahr 2002 lag der Umsatz bei gerade einmal 7,7 Millionen Dollar, während es in den ersten sechs Monaten 2022 200,9 Millionen Dollar waren. Übrigens sind von den zehn wichtigsten Künstlern unter 40 sieben Frauen. Hier scheint nun endlich ein Generationswechsel stattzufinden, der Kunst in all ihrer Diversität annimmt. Die Nachfrage nach Street-Art, afrikanischer Diaspora-Kunst sowie die Förderung von Künstlerinnen zieht sich durch den gesamten zeitgenössischen Bereich und manifestiert sich nun in der jüngsten Generation.