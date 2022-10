AFP via Getty Images

Die Finanzmärkte beobachten Italien genau, sagt der italienische Ökonom Angelo Stefano Baglioni. Ob das Land zum Euro-Problemfall wird, hängt vor allem von der Wirtschaftspolitik der neuen Rechts-Regierung ab. Die aktuellen EU-Schuldenregeln könne Italien aber unmöglich einhalten.

Nach der Finanzkrise hatten wir eine Eurokrise mit Griechenland im Zentrum. Droht nun eine neue Eurokrise mit dem hoch verschuldeten Italien im Mittelpunkt?

Angelo Stefano Baglioni: Wenn man sich das Länderrisiko ansieht, sind wir zum Glück nicht dort, wo wir 2011 oder 2012 waren. Im Augenblick sind die öffentlichen Finanzen unter Kontrolle. Aber freilich hängt auch viel vom Regierungswechsel ab. Bisher gehen die Finanzmärkte allem Anschein nach davon aus, dass nicht alle Wahlversprechen eingelöst werden. Denn würden die Parteien alle Wahlversprechen umsetzen, würde das das Haushaltsdefizit um zig Milliarden Euro vergrößern. Viel kommt darauf an, ob die neue Regierung in der Lage sein wird, jene Kräfte, die am lautesten neue Ausgaben oder Steuersenkungen fordern, einhegen kann.

Hat Italien die finanziellen Spielräume, um zum Beispiel in nachhaltige Infrastruktur zu investieren?

Die Ressourcen für Investitionen kommen in den kommenden Jahren vor allem aus dem Wiederaufbaufonds. Die Herausforderung ist, die Gelder abzuschöpfen und so zu investieren, dass die Wettbewerbsfähigkeit des Landes gestärkt wird. Der Regierung Draghi hat in die Hände gespielt, dass die Wirtschaft robust gewachsen ist und auch die Inflation die Staatseinnahmen steigen ließ. Das hat ohne ein dadurch höheres Defizit für finanzielle Spielräume gesorgt, die für Hilfspolitik genutzt wurden.