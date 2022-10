„Irgendwie spielt die Shoah immer mit“

Der Historiker AwiBlumenfeldspricht über die Evakuierung von Holocaust-Überlebenden aus der Ukraine in den Westen. ✒

Herr Blumenfeld, Sie haben mitgeholfen, die Rettung von Überlebenden des Holocausts aus der Ukraine zu organisieren. Welche Geschichte ist Ihnen dabei besonders in Erinnerung geblieben?

Awi Blumenfeld: Das ist die 91-jährige Frau, die als Kind die Shoah versteckt in einem Keller in Mariupol überlebt hat. Am Ende ihres Lebens ging sie wegen der Bombardements wieder in einen Keller in der Stadt. Dort ist sie elends verstorben und wurde später in einem Stadtpark vergraben. Ich habe mit dem Oberrabbiner von Mariupol gesprochen, sie war für ihr Alter sehr aktiv, kam vor dem Krieg gern zum Tanzen in den Verein der jüdischen Gemeinde. Sie hätte wohl noch ein paar Jahre und Erinnerungen gehabt, aber manchmal ist es eben zu spät.

Wie erleben Sie als Historiker diese Zeit, in der Überlebende des Holocausts, der Shoah, vor einem Krieg fliehen müssen?

Meine beiden Eltern sind Überlebende der Shoah, sie waren polnische Juden und als Kinder in Auschwitz. Wie es damals üblich war, wurden sie mit Zügen nach Auschwitz gebracht. Als wir begonnen haben, die Evakuierungen zu organisieren, sprachen wir mit der Deutschen Bahn und der ÖBB, ob wir die Leute nicht in Zügen aus der Ukraine bringen können. Da haben wir viel positive Rückmeldung bekommen.

Das ist trotz der Bitterkeit und Traurigkeit der Situation auch ein Zeichen der Hoffnung. Meine Eltern, aber auch Juden aus Österreich und Deutschland wurden in den Osten deportiert, um dort ermordet zu werden. Wenn sie heute aus diesen Bloodlands, wie sie der Historiker Timothy Snyder genannt hat, nach Deutschland und Österreich gebracht werden, ist das ein Signal, dass die Welt sich zum Besseren ändern kann. Damit ist die Vergangenheit nicht aufgehoben, aber es zeigt, dass die deutsche und österreichische Gesellschaft trotz steigender antisemitischer Vorfälle im Großen den richtigen Weg einschlagen kann.

In welche Länder wurden die Holocaust-Überlebenden aus der Ukraine gebracht?

Es bieten sich natürlich Orte an, wo die Überlebenden Familie haben. Das sind statistisch gesehen Israel, Deutschland, Amerika. Niemand wird evakuiert, der nicht weg will. Das Recht auf die Eigenbestimmung ist sehr wichtig, man wird gefragt, wohin man will. Interessant ist: Die meisten möchten zurück. Sie haben den Wunsch, wieder dorthin zurückzugehen, wo sie die letzten Jahrzehnte ihres Lebens gelebt haben. Viele waren sehr unschlüssig, ob sie auch wirklich weggehen sollen, weil vielleicht Familie in der Ukraine begraben ist, der Mann oder die Frau. Es gibt in der Ukraine rund 10.300 Holocaust-Überlebende. Wir haben in unserem Ansatz auch versucht, deren Familien und Pflegepersonal zu helfen und auch einen Hilfskonvoi mit humanitären Gütern geschickt.

Woher wussten Sie, wo in der Ukraine sich Überlebende des Holocausts aufhalten?

Die Claims Conference hat die größte Datenbank aller Holocaust-Überlebenden in der Welt. Jeder, der innerhalb der letzten 42 Jahre Entschädigungszahlungen erhalten hat, ist erfasst worden, weil diese Zahlungen über Programme der Claims Conference erstellt worden sind, die mit den deutschen Behörden verhandelt wurden.

Sie haben mit einigen Überlebenden gesprochen. Was erzählen die Menschen?

Für sie war wichtig, dass sie ein Umfeld haben, mit dem sie kommunizieren können. Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland besteht zu 83 Prozent aus Zuwanderern aus der ehemaligen Sowjetunion. Sofern sie unter nationalsozialistischer, deutsch-österreichischer Besatzung waren, sprechen manche der Überlebenden ein bisschen Deutsch. Einige wenige reden noch Jiddisch, haben also eine Verbindung zur deutschen Sprache. Ein Thema in den Gesprächen ist die Erfahrung der Flucht: Die Menschen sind wieder in einem Krieg, sie werden wieder bombardiert, durchleiden dabei bestimmte Dinge noch einmal. Irgendwie spielt die Shoah immer mit. Also über die traumatisierte Fluchterfahrung, diese Intention, vernichtet zu werden.

Das russische Regime behauptete vor allem zu Kriegsbeginn, die Ukraine von Nazis befreien zu wollen. Wie geht es Ihnen damit?

Die Straße zum Flughafen in Kiew ist nach einem Antisemiten benannt, da gibt es sicher einiges aufzuarbeiten. Es ist aber natürlich Spott, wenn ein Land, das einen jüdischen Präsidenten und noch andere jüdische Politiker hat, als nazistisches Land bezeichnet wird. Russland macht genau, gegen das es vorgibt zu sein: Nämlich Holocaust-Relativierung und Shoah-Verzerrung. Natürlich ist die Ukraine kein nazistischer Staat und es geht nicht um eine Denazifizierung. Da können 50 Mal auf irgendwelchen Helmen irgendwelche Hakenkreuze bei irgendwelchen ukrainischen Militärs zu finden sein. Ich bin mir sicher, dass die Ultrarechten auf beiden Seiten des Krieges zu finden sind. Es ist wie ein Hohn für diejenigen, die unter der Shoah und dem Nationalsozialismus gelitten haben, jetzt unter dem Vorwand der Denazifizierung noch einmal unter einem Krieg leiden zu müssen, der sicher nicht für sie geführt wird. ⫻

Steckbrief Awi Blumenfeld

wurde 1966 geboren und ist der Leiter der historischen Kommission und Direktor für „Shoa awareness, relevance and education“ der Claims Conference. Diese vertritt seit 1951 die Entschädigungsansprüche jüdischer Opfer des Nationalsozialismus und von Holocaust-Überlebenden. Evakuierungen

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ließ Blumenfeld seine Aufgabenfelder ruhen, um sich voll auf die Rettung von Holocaust-Überlebenden und anderen Menschen aus der Ukraine zu konzentrieren. ⫻ KPH



("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.10.2022)