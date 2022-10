Historiker Awi Blumenfeld: „Irgendwie spielt die Shoah immer mit“

Der Historiker Awi Blumenfeld spricht über die Evakuierung von Holocaust-Überlebenden aus der Ukraine in den Westen.

Herr Blumenfeld, Sie haben mitgeholfen, die Rettung von Überlebenden des Holocausts aus der Ukraine zu organisieren. Welche Geschichte ist Ihnen dabei besonders in Erinnerung geblieben?

Awi Blumenfeld: Das ist die 91-jährige Frau, die als Kind die Shoah versteckt in einem Keller in Mariupol überlebt hat. Am Ende ihres Lebens ging sie wegen der Bombardements wieder in einen Keller in der Stadt. Dort ist sie elends verstorben und wurde später in einem Stadtpark vergraben. Ich habe mit dem Oberrabbiner von Mariupol gesprochen, sie war für ihr Alter sehr aktiv, kam vor dem Krieg gern zum Tanzen in den Verein der jüdischen Gemeinde. Sie hätte wohl noch ein paar Jahre und Erinnerungen gehabt, aber manchmal ist es eben zu spät.

Wie erleben Sie als Historiker diese Zeit, in der Überlebende des Holocausts, der Shoah, vor einem Krieg fliehen müssen?

Meine beiden Eltern sind Überlebende der Shoah, sie waren polnische Juden und als Kinder in Auschwitz. Wie es damals üblich war, wurden sie mit Zügen nach Auschwitz gebracht. Als wir begonnen haben, die Evakuierungen zu organisieren, sprachen wir mit der Deutschen Bahn und der ÖBB, ob wir die Leute nicht in Zügen aus der Ukraine bringen können. Da haben wir viel positive Rückmeldung bekommen.

Das ist trotz der Bitterkeit und Traurigkeit der Situation auch ein Zeichen der Hoffnung. Meine Eltern, aber auch Juden aus Österreich und Deutschland wurden in den Osten deportiert, um dort ermordet zu werden. Wenn sie heute aus diesen Bloodlands, wie sie der Historiker Timothy Snyder genannt hat, nach Deutschland und Österreich gebracht werden, ist das ein Signal, dass die Welt sich zum Besseren ändern kann. Damit ist die Vergangenheit nicht aufgehoben, aber es zeigt, dass die deutsche und österreichische Gesellschaft trotz steigender antisemitischer Vorfälle im Großen den richtigen Weg einschlagen kann.