Die Impfung versklavt uns und Österreich wird eine Monarchie

Es gibt Transhumanisten, die uns Chips einpflanzen wollen, schreibt Wolfgang. Die Impfung sei erst der Anfang. Mein Mann schickt ihm Fotos vom Urlaub.

Mein Mann kennt Wolfgang noch nicht sehr lang. Erst seit August. Er verbrachte ein paar Wochen in Eisenerz, wo er herkommt, und hat sich dort mit ihm angefreundet. Wobei angefreundet zu viel gesagt ist, sie haben ein paar Worte gewechselt und Wolfgang hat meinem Mann seine Garage mit Oldtimern gezeigt, darunter ein „richtig alter Mustang“, so mein Mann, eine Corvette, ein Buick und eine Harley-Davidson, mit der einst Bud Spencer „in irgendeinem Film“ gefahren ist.

Seit Stephan wieder in Wien ist, bekommt er fast täglich Nachrichten via WhatsApp. „Der Wolfgang hat wieder geschrieben“, sagt er dann beim Abendessen. Am Anfang ging es vor allem um Corona. Dass das Virus erfunden sei. Der Impfzwang tötet. Dass Masken krank machen. Dazu ein Foto von Komiker Stan Laurel und Karl Lauterbach, weil sie sich angeblich so ähnlich sehen. „Ich will dich nur schützen, Stephan“, schreibt Wolfgang, und ich nehme ihm die Sorge ab. Er mag meinen Mann und will nicht, dass er vergiftet wird.