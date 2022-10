Pogacar gewann wie im Vorjahr Lombardei-Rundfahrt

Der zweifache Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar hat wie 2021 die Lombardei-Rundfahrt gewonnen, den letzten der fünf großen Rad-Klassiker des Jahres. Alejandro Valverde und Vincenzo Nibali wurden anlässlich ihres letzten Rennens noch einmal gefeiert.

Der zweifache Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar hat wie 2021 die Lombardei-Rundfahrt gewonnen, den letzten der fünf großen Rad-Klassiker des Jahres. Der 24-jährige Slowene siegte in einem Zweiersprint vor dem Spanier Enric Mas (Movistar). Dritter wurde nach 253 km von Bergamo nach Como mit zehn Sekunden Rückstand Mas' Landsmann Mikel Landa (Bahrain). Bahrain-Profi Hermann Pernsteiner wurde als bester Österreicher 6:11 Min. zurück 39., Patrick Konrad (Bora/67.) verlor 11:26.

Pogacar ließ Mas im Schlusssprint keine Chance. Zuvor hatte der Jungstar schon das Rennen dominiert. Am Civiglio, dem vorletzten Anstieg, erhöhte Pogacar 19 Kilometer vor dem Ziel derart das Tempo, dass nur Mas folgen konnte. Auch für Alejandro Valverde (6./+1:24) und Vincenzo Nibali (24./+2:17) war in deren jeweils letzten Rennen der vier Kilometer lange Anstieg mit durchschnittlich zehn Prozent Steigung zu steil. So gelang es Pogacar als erstem Fahrer, das Radsport-Monument bei seinen ersten beiden Teilnahmen jeweils auch zu gewinnen.

"Es ist großartig, zurückzukommen und erneut zu gewinnen. Das letzte Rennen in dieser Saison zu gewinnen - einfach großartig, unvorstellbar", sagte Pogacar: "Nach der WM habe ich mich immer besser gefühlt. Es lief alles perfekt."

Valverde und Nibali waren vor dem Start gefeiert worden. Der Spanier und der Italiener waren unter dem Jubel der Fans gemeinsam zur Einschreibung erschienen. Ex-Weltmeister (Innsbruck 2018) Valverde beendete nach 21 Profijahren 42-jährig seine Karriere. Der Mann aus Murcia hatte viermal den Frühjahrsklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich, fünfmal den Flèche Wallonne, einmal die Vuelta (2009) und zahlreiche Etappen bei der Tour und der Vuelta gewonnen. Allerdings war er auch in den Skandal um Dopingarzt Eufemiano Fuentes verstrickt.

"Ich bin traurig, das Peloton zu verlassen, aber ich habe es genossen. Ich bin froh, auf so hohem Level gefahren zu sein. Ich bin glücklich, dass ich 21 Jahre fahren konnte. Ich habe große Dinge erreicht, jetzt ist es Zeit für die jungen Leute", sagte Valverde. Nibali, inzwischen 37 Jahre alt, gehört indes zu den wenigen Fahrern, die alle drei Grand Tours (Tour, Giro, Vuelta) gewonnen haben. Außerdem hatte der Italiener zweimal bei der Lombardei-Rundfahrt und einmal bei Mailand-Sanremo triumphiert.