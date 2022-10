Xabi Alonso feiert traumhaften Einstand bei Leverkusen

48 Stunden im Amt und schon kann Bayer Leverkusen wieder Fußball spielen: der Baske Xabi Alonso führt die Werkself zum 4:0-Sieg gegen harmlose Schalker. Bochum feiert Ex-Austrianer Thomas Letsch, das 3:0 gegen Frankfurt gibt neue Hoffnung.

Leverkusen. Xabi Alonso war ein großartiger Stratege, der Spanier war Weltmeister, zweimal Europameister. Er gewann zweimal die Champions League und Titel in der deutschen Bundesliga (Bayern) oder in La Liga (Real) – und auch als Fußballtrainer versteht es der 40-Jährige offenbar sehr geschickt, eine schwer angezählte Mannschaft binnen 48 Stunden neu aufzurichten. Nur zwei Tage nach seiner Vorstellung feierte Leverkusen einen deutlichen 4:0-Sieg gegen Schalke 04.

Die Werkself ist damit auch nicht mehr in den Abstiegsplätzen zu finden. „Ich vertraue der Mannschaft. Dieser Start war sehr wichtig für uns.“, sagte Alonso. Diaby (38.), zweimal Frimpong (41., 53.) und Paulinho (90.) schossen den deutlichen Sieg heraus.

Die Königsblauen warten damit seit 33 Runden auf einen Auswärtssieg. Schalkes mickriges Spielniveau irritiert, Alonso war es recht. 2014 hatte der Baske gegen Schalke sein Debüt als Bundesligaspieler für die Bayern gegeben. Acht Jahre später dirigierte der frühere Weltklasse-Profi sein neues Team energisch und gestenreich zum Premierensieg. Für Alonso ist Leverkusen die erste große Trainerstation, nachdem 2021 ein Wechsel zu Gladbach nicht geklappt hatte. Zuletzt trainierte er drei Jahre lang die B-Mannschaft von Real Sociedad.

Leipzig nur Remis

Während Cupsieger RB Leipzig auch unter Neo-Coach Marco Rose nicht richtig in Fahrt kommt und nach dem 1:1 gegen Mainz weiterhin im Mittelfeld der Tabelle festhängt, herrscht in Bochum Aufbruchstimmung. Auch hier sorgte ein neuer Trainer für Aufsehen: Thomas Letsch, einst bei Salzburg und Austria an der Seitenlinie, verhalf dem VfL zum ersten Saisonsieg. Man fertigte Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt mit 3:0 ab. Damit keimt beim Revier-Club wieder Hoffnung auf, nachdem der VfL unter Aufstiegstrainer Thomas Reis mit sechs Niederlagen gestartet war. Verzichten musste Letsch auf ÖFB-Legionär Kevin Stöger, er lieferte einen positiven Corona-Test ab.



9. Runde: Hoffenheim – Werder Bremen 1:2, Leverkusen – Schalke 4:0, Mainz – Leipzig 1:1, Bochum – Eintracht Frankfurt 3:0, Augsburg – Wolfsburg 1:1.

Heute: Gladbach – Köln (15.30), Hertha – Freiburg (17.30), Stuttgart – Union Berlin (19.30, live Sky).