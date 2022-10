Zwei Strafen, weil ein E-Auto wegfuhr

Autofahrer vertraute auf prognostizierte Ladedauer seines Autos und wurde von früherem Abschluss überrascht.

Wien. Dreieinhalb Stunden werde der Ladevorgang dauern, zeigte das E-Auto eines Wiener Anwalts an, als der es an einer Ladestation der Wien Energie angesteckt hatte. Was der Mann nicht wusste: Wenig später verließ ein ebenfalls dort tankendes zweites Auto die Ladebucht, mit der Folge, dass sich seine Ladezeit auf zwei Stunden verkürzte.

Als der Mann pünktlich nach dreieinhalb Stunden zum Auto zurückkehrt, findet er dieses nicht nur voll geladen, sondern auch mit einem Strafzettel versehen vor. Vorgeworfen wird ihm, a) keine Parkometerabgabe entrichtet zu haben, weil das Abstellen des Autos dort nur während des (an der Säule angezeigten) Ladevorgangs kostenlos ist; und b) ein Verstoß gegen das Halte- und Parkverbot, von dem er ebenfalls nur für die Dauer des Aufladens ausgenommen war.