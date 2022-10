Staatsanwaltschaft Wien stellt Betrugsverfahren ein.

Wien. Es gibt immer wieder Strafverfahren, die sich aus den verschiedensten Gründen in die Länge ziehen, aber dieses dürfte mit seiner Dauer ziemlich einzigartig sein: Die Staatsanwaltschaft Wien hat ein Verfahren wegen des Verdachts des schweren Betrugs im Jahr 1990 dieser Tage in aller Form eingestellt. Seit der mutmaßlichen Tat sind also 32 Jahre vergangen, seit der Anzeige im November 1992 fast genau 30.