Auto in Vollbrand geraten - Fahrer verletzt

Ein 40-Jähriger wollte einem Freund Benzin für sein Motorrad bringen. Dabei verschüttete er unabsichtlich welches im Auto, das daraufhin in Vollbrand geriet, als er sich diesem mit einer Zigarette näherte.

Verschüttetes Benzin hat am Samstagabend in St. Ulrich (Bezirk Feldkirchen) zum Vollbrand eines Autos geführt, der 40-jährige Fahrzeugbesitzer zog sich Verbrennungen an der rechten Hand sowie der rechten Gesichts- und Kopfhälfte zu. Der Unfallhergang war unglücklich, denn eigentlich hatte der Mann einem Freund lediglich einen Hilfsdienst leisten und Benzin für sein Motorrad bringen wollen.

Ein Freund des 40-Jährigen wartete in der Nähe des Feuerwehrhaus in St. Ulrich auf die Benzinlieferung. Dem Mann war der betankte Kanister während der Fahrt jedoch umgefallen und etwas Benzin im Auto ausgeronnen. Nach Betankung des Motorrades kehrte der 40-Jährige mit angezündeter Zigarette zu seinem Auto zurück, als er die Fahrzeugtür öffnete, entzündeten sich die Benzingase und es kam zu einer Stichflamme.

Ein zufällig vorbeikommender Polizeibeamter setzte die Rettungskette in Gang. Mitglieder der FF St. Ulrich löschten den Brand, am Auto entstand Totalschaden. Der verletzte Mann wurde von einem Freund in das Klinikum Klagenfurt zur Versorgung gebracht.

(APA)