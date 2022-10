Polizei in Brasilien entdeckte eine Tonne Kokain in Katzenstreu

Spürhunde schlugen bei der Untersuchung des Lastwagens an. In dem Katzenstreu befanden sich Drogen im Wert von 40 Millionen Euro.

Die brasilianische Polizei hat mehr als eine Tonne Kokain beschlagnahmt, das in einem mit Katzenstreu beladenen Lastwagen versteckt war. Das Kokain wurde in der Nacht im südöstlichen Bundesstaat Minas Gerais entdeckt, als die Polizei den Lastwagen auf dem Weg in die Hafenstadt Salvador de Bahia durchsuchte, wie die Behörden am Samstag mitteilten. Den Angaben zufolge schlugen Spürhunde an. Das Kokain habe einen Wert von rund 40 Millionen Euro, hieß es weiter.

Brasilien ist ein Umschlagplatz für den internationalen Drogenhandel. Auf dem Landweg oder über Flüsse treffen Lieferungen aus kokainproduzierenden Ländern wie Kolumbien, Peru und Bolivien ein, die dann per Schiff aus großen Häfen wie Santos oder Salvador de Bahia nach Europa oder Afrika gelangen.

(APA/DPA)