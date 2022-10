George Lazenby: „Ich stach alle aus, weil ich arroganter war“

Er war Model und spielte James Bond. Nach dem Tod von Bruce Lee übernahm er dessen Hauptrollen. Warum es bei ihm immer bergauf ging, er sich aber trotz genug Geldes nie zur Ruhe setzen konnte, erzählt George Lazenby der „Presse“.

Die Presse: Herr Lazenby, wie wurden Sie James Bond in „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“?

George Lazenby: Ein Bekannter hatte ein Date mit einer Casting-Agentin. Da er aber verhindert war, bat er mich, für ihn einzuspringen. Stellte sich heraus, dass es sich um die Topagentin schlechthin, Maggie Abbott, handelte. Als Maggie mich sah, meinte sie, ich hätte genau das, was sie für eine bestimmte Person suchten und andere Schauspieler nicht hätten. Als ich wissen wollte, was das sei, sagte sie: „Arroganz. Du bist so von dir überzeugt.“ Ich bewarb mich für den Job – und wurde einem viermonatigen Testtraining unterzogen.

Warum wurde so lang getestet?

Unter anderem musste ich meinen Gang ändern, australischen Akzent ablegen und Stuntkämpfe trainieren. In meiner Unkenntnis hatte ich nämlich einen russischen Ringer k. o. geschlagen. Am Ende des Testtrainings sagte Ko-Produzent Harry Saltzman: „Wir nehmen Sie. Aber ich warne Sie: Ein Sterbenswörtchen zu jemandem, und der Deal ist null und nichtig.“ Als ich mich mit Freunden traf, wollten die natürlich wissen, wo ich so lang war. Trotz Verschwiegenheitsklausel verriet ich ihnen, dass ich in London als James Bond getestet wurde und die Rolle bekommen hatte. Sie glaubten mir nicht und lachten mich aus.