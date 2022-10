Staatsschutz ermittelt nach Bahn-Sabotage

In Teilen Deutschlands wurde der Zugsverkehr massiv behindert.

Berlin. Nach der Sabotage am deutschen Bahnsystem hat der Staatsschutz Ermittlungen aufgenommen. Am Samstag hatten Unbekannte wichtige Kommunikationskabel der Deutschen Bahn in Berlin-Hohenschönhausen und auch in Nordrhein-Westfalen zerstört und so für Chaos gesorgt.

„Der Staatsschutz des LKA hat die Ermittlungen übernommen“, gab eine Sprecherin der Berliner Polizei am Sonntag bekannt. Es sei nicht auszuschließen, dass die Sabotageakte einen politischen Hintergrund haben, ermittelt werde aber in alle Richtungen.

Am Samstag hatte es über mehrere Stunden erhebliche Störungen im Bahnverkehr gegeben, die nach Angaben der Ermittler auf Fremdeinwirkung zurückzuführen waren. Aus Sicherheitskreisen hieß es, am Karower Kreuz in Berlin und in Herne in Nordrhein-Westfalen seien vorsätzlich sogenannte Lichtwellenleiterkabel beschädigt worden. Auch das Back-up-System sei damit ausgefallen.

Der deutsche Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte zuvor gesagt, die Störungen gingen auf Sabotage an zwei Standorten zurück. „Es wurden Kabel mutwillig und vorsätzlich durchtrennt, die für den Zugverkehr unverzichtbar sind.“ (APA/DPA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.10.2022)