Stars, Unbekannte und Fußball im fernen Asien

Die Marschroute gegen Belgien, Schweden, Aserbaidschan und Estland liegt auf der Hand. Das Los ist spannend, das EM-Ticket machbar.

Belgien, Schweden, Aserbaidschan und Estland – das sind Österreichs Gegner in der Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland. Die Top zwei jeder Gruppe ziehen direkt in die Endrunde ein, das muss das Ziel des ÖFB-Teams und von Teamchef Ralf Rangnick sein. Auf den Umweg über die „Nations League“ zu warten, hier würden drei Tickets ausgespielt werden und Österreich machte im Play-off für Katar damit keine guten Erfahrungen, wäre falsch.

Ausgetragen wird die Qualifikation von März bis November 2023. Die „Presse“ stellt die Gruppengegner vor. Ein Treffen alter Bekannter, ein Wiedersehen mit vertrauten Orten und ein Duell mit der Nr. zwei der Welt.



Belgiens „Rote Teufel“, Zweiter der Fifa-Weltrangliste hinter Brasilien, sind Favorit in Gruppe F. Der WM-Dritte von 2018, EM-Zweite von 1980 und Olympiasieger von 1920 hat im Lauf der Jahre zig „Goldene Generationen“ scheitern gesehen. Auch die derzeitigen Stars, ob Courtois (Real), Carrasco, Witsel (Atlético), De Bruyne (Man City) oder Lukaku (Inter Mailand) drohen leer auszugehen. So grandios das Spiel in Qualifikationen oder zum Start jedes Turniers anmutet, im Lauf des Events gehen Kraft, Lust und Glanz stets schnell verloren.

Ralf Rangnick wird sicherlich Eindrücke sammeln bei der nahen WM in Katar (ab 20. November). Belgien (Teamchef Roberto Martinéz, Assistent Thierry Henry) trifft in Doha – in Gruppe F – auf Kanada, Marokko und Kroatien.

Bilanz aus ÖFB-Sicht: 14 Spiele, 9 Niederlagen.



Das Duell mit Schweden dürfte, der Papierform zufolge, letzten Endes über den zweiten Platz entscheiden. An Stockholm hat das ÖFB-Team gute Erinnerungen. Hier gelang die Direktqualifikation zur EM 2016. Dem 1:1 in Wien folgte ein 4:1-Triumph (samt klassischer Ernüchterung beim Event und emotionaler Berg- und Talfahrt bis dato). Zum siebenten Mal sind die „Tre Kronor“ Österreichs Gegner in einer EM- oder WM-Qualifikation.

Der Olympiasieger von 1948, WM-Finalist von 1958 und -Dritte 1994 wird derzeit von Janne Andersson trainiert. Er wird allerdings in Katar fehlen, denn er bevorzugt ob der Menschenrechtsverletzungen das Stilmittel des Boykotts. Aus dem aktuellen Kader ragen vor allem Emil Forsberg (RB Leipzig) und Alexander Isak (Newcastle) hervor.

Bilanz aus ÖFB-Sicht: 36 Spiele, 18 Siege.



Estland ist die Nr. 109 der Fifa-Weltrangliste, Tallinn eine wunderbare Stadt und aus zwei bisherigen Spielen im Rahmen der (erfolgreichen) WM-Qualifikation 1998 ist nur eine amüsante Reporterlegende samt Amtshandlung nach Abpfiff erinnerlich. Die Mannschaft der „Eesti Jalgpalli Liit“ wurde zweimal vom Wiener Fritz Kerr (1925–1926; 1930–1932) betreut und tritt seit Wiedergewinnung der Unabhängigkeit 1991 erfolglos in allen Qualifikationen auf. Höchster Sieg war ein 6:0 auf Gibraltar 2017, aktueller Coach ist der Schweizer Thomas Häberli.

Bilanz aus ÖFB-Sicht: Zwei Spiele, zwei Siege.



Aserbaidschan ist die Nr. 123 der Fußballwelt, spielt seit 1992 bei Uefa- und Fifa-Qualifikationen und schaffte es bislang noch zu keinem Großereignis. Spiele in Baku sind dennoch kein Spaziergang, der Flug in das geografisch in Asien liegende Land dauert von Wien aus knapp sechs Stunden. Rangnick weiß, „dass man da nicht schnell hinfliegt und drei Punkte mitnimmt“. Betreut wird das Team vom Italiener Giovanni De Biasi, den bekanntesten Spieler findet man mit Maksim Medvedev bei Qarabaq FK.

Bilanz aus ÖFB-Sicht: Vier Spiele, drei Siege.

