Auslosung: Mulmige Gefühle von England bis Frankreich

Schwere Lose für vier Hochkaräter des europäischen Fußballs.

Frankfurt/Wien. Die Auslosung für die Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 hat vor allem zwei besonders hochkarätige Gruppen hervorgebracht. In Gruppe B treffen die Niederlande und Weltmeister Frankreich aufeinander, garniert wird sie von Irland und Griechenland. In Gruppe C duellieren sich Italien und England, es ist die Neuauflage des EM-Finals 2021. Nebst den beiden Hochkarätern finden sich auch EM-Viertelfinalist Ukraine und Nordmazedonien in dieser Gruppe wider.

Das Eröffnungsspiel der Endrunde steigt in München, das Finale in Berlin. Weitere Spielorte sind Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig und Stuttgart.

Nicht dabei ist Russland. Der WM-Gastgeber von 2018 wurde wegen des Angriffskrieges in der Ukraine von der Europäischen Fußball-Union für das Turnier ausgeschlossen und bei der Zeremonie in Frankfurt nicht einmal erwähnt. Turnierdirektor Philipp Lahm verteidigte das Vorgehen: „Wenn man Russland erwähnt, würde man ihnen auch eine Bühne geben. Es wurde sich auf die Nationen konzentriert, die an der Qualifikation teilnehmen.“

AUSLOSUNG EM-GRUPPEN

Gruppe A: Spanien, Schottland, Norwegen, Georgien, Zypern.

Gruppe B: Niederlande, Frankreich, Irland, Griechenland, Gibraltar

Gruppe C: Italien, England, Ukraine, Nordmazedonien, Malta

Gruppe D: Kroatien, Wales, Armenien, Türkei, Lettland

Gruppe E: Polen, Tschechien, Albanien, Färöer, Moldau

Gruppe F: Belgien, Österreich, Schweden, Aserbaidschan, Estland

Gruppe G: Ungarn, Serbien, Montenegro, Bulgarien, Litauen

Gruppe H: Dänemark, Finnland, Slowenien, Kasachstan, Nordirland, San Marino

Gruppe I: Schweiz, Israel, Rumänien, Kosovo, Belarus, Andorra

Gruppe J:: Portugal, Bosnien-Herzegowina, Island, Luxemburg, Slowakei, Liechtenstein

(ag.)