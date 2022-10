Michael Brunner auf verlorenem Posten

Ohne generelle Impfpflicht gab es keine zentrale Botschaft. Der MFG-Kandidat erleidet einen starken Rückschlag.

Sie kam alles andere als überraschend, die deutliche Niederlage für Michael Brunner. Lediglich 2,1 Prozent wurden es für den MFG-Kandidaten – und somit der vorletzte Platz. Die erst Anfang 2021 gegründete Partei war vor allem mit ihrer klaren Positionierung gegen die geplante und auch schon beschlossene generelle Impfpflicht rasch zu beachtlicher Bekanntheit gekommen und erlangte bei den Landtagswahlen in Oberösterreich im September desselben Jahres sensationell etwas mehr als sechs Prozent.

Mit der Aufhebung der Impfpflicht (noch bevor sie umgesetzt wurde), verlor auch MFG („Menschen, Freiheit, Grundrechte“) an Strahlkraft, schließlich kam der Partei ihr Kernthema abhanden. Zwar versuchte sie sich in der Folge breiter aufzustellen und sich als Hüterin der Grund- und Freiheitsrechte zu positionieren, allerdings mit mäßigem Erfolg, wie etwa das Abschneiden (2,8 Prozent) bei der Landtagswahl in Tirol vor zwei Wochen zeigte.