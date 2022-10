Industrie und Bau melden im August 7,6 Prozent mehr Produktion

(c) IMAGO/Action Pictures (IMAGO)

Besonders stark entwickelte sich das Bauwesen, wie aus einer Aussendung der Statistik Austria hervorgeht.

Der Produktionsindex (Industrie und Bau) lag im August 7,6 Prozent über seinem Vorjahreswert. Besonders stark entwickelte sich das Bauwesen, wie aus einer Aussendung der Statistik Austria hervorgeht. Die nach Arbeitstagen bereinigte Produktion stieg im Bau im Vergleich zum August 2021 um 13,7 Prozent. Die Industrie produzierte bereinigt 5,7 Prozent mehr. Gegenüber dem Vormonat Juli war es hier ein saisonal bereinigtes Plus von 2,5 Prozent, im Bauwesen waren es zwei Prozent.

Mit Blick auf die industriellen Hauptgruppen gab es sowohl im Monats- als auch im Jahresvergleich bei den Gebrauchsgütern (plus 6,9 Prozent und plus 10,1 Prozent) den stärksten Zuwachs. Bei Investitions-, Vorleistungs- und Verbrauchsgütern gab es ebenfalls Zuwächse. Einen Rückgang der Produktion gab es im Energiebereich. Gegenüber Juli war es ein Minus von 0,6 Prozent, im Jahresvergleich ging die Energieproduktion um drei Prozent zurück.

Im Bauwesen sei der positive Trend seit Jahresanfang zu beobachten, schreibt die Statistik. Am stärksten war der Zuwachs seit August 2021 im Hochbau mit plus 15,0 Prozent. Im Tiefbau war es ein Plus um zwölf Prozent.

