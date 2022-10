Schottische Regierungschefin schießt gegen britische Regierung

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon will an einem Unabhängigkeitsreferendum Schottlands festhalten.

Ein mögliches neues Unabhängigkeitsreferendum spaltet derzeit das Königreich. Vor einem Verfahren vor dem obersten Gericht wirft Nicola Sturgeon London fehlenden Respekt vor.

Kurz vor einer wegweisenden Gerichtsverhandlung über die schottischen Unabhängigkeitsbestrebungen hat die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon die britische Zentralregierung attackiert. Die Führung in London leugne die schottische Demokratie, greife die Rechte des Regionalparlaments an und zeige grundlegenden Mangel an Respekt, sagte Sturgeon am Montag auf dem Parteitag ihrer Schottischen Nationalpartei (SNP) laut Redemanuskript.

"Das ist es, was Spannungen verursacht und die Bande zwischen uns zerreißt", heißt es in im Voraus veröffentlichten Auszügen aus der Rede weiter. Das britische Oberste Gericht in London beschäftigt sich an diesem Dienstag und Mittwoch mit der Frage, ob das schottische Regionalparlament die Befugnis hat, ein neues Referendum über die Unabhängigkeit von Großbritannien anzusetzen. Die SNP hat diese Frage selbst eingereicht. Sturgeon plant eine Volksbefragung am 19. Oktober 2023. Dafür ist nach bisher herrschender Meinung aber die Zustimmung der Zentralregierung nötig, die das Vorhaben ablehnt.

„Bessere Beziehung durch Schottlands Unabhängigkeit"

Sturgeon wollte in Aberdeen dafür werben, dass die Unabhängigkeit eine Zusammenarbeit der britischen Nationen auf Augenhöhe ermöglichen werde. "Wir werden immer die engsten Freunde sein. Wir werden immer eine Familie sein", wollte Sturgeon demnach sagen. "Aber wir können eine bessere Beziehung erreichen, eine echte Partnerschaft auf Augenhöhe, wenn wir Schottlands Unabhängigkeit erringen." Schottland werde mithilfe der Kraft der Unabhängigkeit eine integrative, faire und wohlhabende Wirtschaft aufbauen, die für alle funktioniere.

Sturgeon hatte am Wochenende für Aufsehen gesorgt, als sie über die Konservative Partei sagte: "Ich verabscheue die Tories und alles, wofür sie stehen." Ihr Vizeregierungschef John Swinney verteidigte Sturgeon gegen Kritik. Sie habe nicht die Menschen, sondern die Werte und Politik der Konservativen gemeint, sagte Swinney am Montag der BBC.

(APA/dpa)