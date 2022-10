(c) IMAGO/TT (IMAGO/Anders Wiklund/TT)

Ben Bernanke, Douglas Diamond und Philip Dybvig erhalten den Preis in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften für ihre Forschungen zu Banken und Finanzkrisen.

Zum Abschluss der heurigen Nobelpreis-Bekanntgaben sind am Montag die Preisträger in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften verkündet worden. Ex-Fed-Chef Ben S. Bernanke (Brooklings Institute), Douglas W. Diamond (University of Chicago) und Philip H. Dybvig (Washington University) werden "für ihre Erforschung von Banken und Finanzkrisen“ ausgezeichnet, wie der Generalsekretär der Akademie, Hans Ellegren, bei der Bekanntgabe auf dem Universitätsgelände der schwedischen Hauptstadt sagte.

Bereits in der vergangenen Woche waren die Nobelpreisträgerinnen und -träger in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Frieden bekanntgegeben worden. Dotiert sind alle Nobelpreise heuer erneut mit zehn Millionen schwedischen Kronen - umgerechnet sind das derzeit rund 920.000 Euro.



Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ist der einzige der Nobelpreise, der nicht auf das Testament von Dynamit-Erfinder und Preisstifter Alfred Nobel (1833-1896) zurückgeht. Er wird seit Ende der 1960er-Jahre von der schwedischen Reichsbank gestiftet und zählt somit streng genommen nicht zu den klassischen Nobelpreisen. Dennoch wird er ebenso wie die weiteren Nobelpreise an Nobels Todestag, dem 10. Dezember, feierlich überreicht.

Seit der ersten Vergabe des Wirtschaftsnobelpreises war erst ein Österreicher unter den Preisträgern: Der liberale Ökonom Friedrich August von Hayek erhielt 1974 den Preis gemeinsam mit dem Schweden Gunnar Myrdal für Arbeiten auf dem Gebiet der Geld- und Konjunkturtheorie. Vergangenes Jahr waren die in den USA forschenden Ökonomen David Card, Joshua Angrist und Guido Imbens geehrt worden.

(APA/red.)