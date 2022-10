Der Nein-Sager

Spielte in "Der Ja-Sager" einen scheuen Mann, der im Zuge einer Schocktherapie eine Zeit lang zu allem und jedem "Ja" sagen muss.

Wer nicht „Nein“ sagen kann, braucht dringend eine Schocktherapie, um eine gesunde Balance zu finden.

Weil er immer nur „Nein“ sagt und sich daher in seinem sozialen und beruflichen Umfeld zunehmend ins Abseits manövriert, besucht Jim Carreys Charakter Carl in der Komödie „Der Ja-Sager“ (2008) ein Motivationsseminar. Darin will er lernen, sich zu öffnen, seine Scheu abzulegen und neue Begegnungen sowie Erfahrungen zuzulassen. Seine erste Aufgabe: Ein paar Wochen lang muss er – quasi als Schocktherapie – zu allem und jedem „Ja“ sagen. Zu Einladungen etwa. Oder zu Bittstellungen. Selbst dann, wenn er dabei ein schlechtes Gefühl hat. Mit ungeahnten Folgen.

Ich war immer das genaue Gegenteil von Carl. Zu den Dingen, die ich im Rückblick am meisten bereue, gehören die vielen Situationen, an denen ich „Ja“ statt „Nein“ gesagt habe. Wie viele Gespräche habe ich geführt, ohne es wirklich zu wollen? Wie viele Partys gefeiert? Wie viele Abend- und Wochenenddienste übernommen? Wie viele Urlaube und Umzüge mitgemacht? Mal aus Pflichtgefühl. Mal, um niemanden zu kränken. Mal aus purer Feigheit. Was es gebracht hat? Nichts. Nur Ärger, Unzufriedenheit und Frust.

Irgendwann, spät genug, machte es „Klick“. Ein „Ja“ gibt es nur noch aus uneingeschränkter Überzeugung. Nicht den geringsten Zweifel darf es geben. Egal, worum es geht. Mit der – eigentlich wenig überraschenden – Konsequenz, dass seither die Antwort auf 99 von 100 Fragen „Nein“ lautet.

Kino oder Frühstück in einer großen, unberechenbaren Gruppe? Nein! Konzerte, Geburtstagsfeste oder Sportveranstaltungen, weil mein bester Freund nicht allein hingehen will? Nein! Berufliche Abendtermine, um sich sehen zu lassen und keine Vorgesetzten zu vergrämen? Nein! Hilfestellung bei der Frage nach der vierten Impfung für wildfremde Menschen? Nein! Sich aus Anstand an einem Gemeinschaftsgeschenk für jemanden beteiligen, den ich nicht einmal leiden kann? Nein! Aus Höflichkeit die vollkommen unangebrachte und offensichtlich feindselig motivierte Frage nach dem kulturellen Hintergrund beantworten? Nein, nein und nochmal nein! Hätte diese Schocktherapie viel früher beginnen sollen.

