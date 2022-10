Erstmals gewinnt Steuerfrau Segelregatta "Barcolana"

Wendy Schmidt schrieb in der 54. Auflage des Traditionsbewerbs vor Triest Sportgeschichte.

Bei der traditionellen Segelregatta "Barcolana" am Sonntag im Golf von Triest hat erstmals ein Boot mit einer Frau am Steuer gewonnen. Bei der 54. Ausgabe der Regatta siegte die Jacht "Deep Blue" von Wendy Schmidt, Ehefrau von Eric Schmidt, dem ehemaligen CEO von Mountain View. Nach nur 57:47 Minuten überquerte Deep Blue" die Ziellinie.

Wenige Sekunden später war das italienische Boot Arca der Gebrüder Benussi aus Triest an der Reihe, das bereits zahlreiche Wettbewerbe und Titel gewonnen hat. 1.679 Boote beteiligten sich an der größten Segelregatta der Welt, die erstmals seit der Pandemie wieder stattgefunden hat, darunter auch einige aus Österreich.

"Es war die aufregendste Regatta meines Lebens, in 15 Jahren Segeln ist dies mein aufregendster Moment. Es gibt so viel Energie in Triest, der richtige Ort um zu segeln", so Schmidt nach der Regatta.

Die Barcolana findet seit 1969 jährlich am zweiten Sonntag im Oktober statt. Der Name der Regatta leitet sich vom Triestiner Stadtteil Barcola ab. Es wird geschätzt, dass jedes Jahr weit über 20.000 Segler an der Barcolana teilnehmen und über 250.000 Zuschauer die Veranstaltung besuchen. Bei der ersten Barcolana im Jahr 1969 nahmen nur 51 Segelboote teil. Während der Barcolana verwandelt sich Triest in die Welthauptstadt des Segelsports und unzählige Veranstaltungen, Konzerte und Events begleiten auch im aufgebauten "Villaggio Barcolana" die Rennen.

