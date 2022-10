Kocher plant neue Projekte für Österreichs Chip-Industrie

"Jede Investition in diesem Sektor sichert langfristig hoch qualifizierte Arbeitsplätze und generiert Wohlstand", so Wirtschaftsminister Martin Kocher. (Archivbild)

Im Rahmen eines "Chip-Gipfels" haben Wirtschaftsminister Martin Kocher, die Förderagenturen FFG und aws, Interessensvertretungen und Unternehmen Programme präsentiert, um die Halbleiter-Entwicklung und -Produktion in Österreich voranzubringen. "Jede Investition in diesem Sektor sichert langfristig hoch qualifizierte Arbeitsplätze und generiert Wohlstand", so Kocher laut Aussendung.

Die europäischen Halbleiter-Hersteller fokussieren sich der Aussendung zufolge zunehmend auf den Produktionsstandort Europa, um die Abhängigkeit insbesondere gegenüber Asien zu reduzieren. So seien derzeit etwa zwei Drittel der globalen Kapazitäten für die Auftragsfertigung von Chips und Prozessoren in Taiwan verankert. Auf EU-Ebene will die Europäische Kommission durch den europäischen Chips Act den Marktanteil der Europäischen Union an der weltweiten Chip-Produktion bis 2030 auf 20 Prozent verdoppeln.

Die österreichische Bundesregierung habe daher entsprechende Initiativen in die Wege geleitet. So beteiligt sich ein österreichisches Unternehmenskonsortium seit März 2021 an einem pan-europäischen Projekt (IPCEI Mikroelektronik) mit einem nationalen Fördervolumen von insgesamt rund 150 Millionen Euro. Auch bei einem zweiten Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse im Bereich Mikroelektronik würden aktuell die Vorbereitungen für eine österreichische Teilnahme laufen.

Neu aufgesetzt wird das Programm "Lab2Fab", das aus Mitteln des Fonds Zukunft Österreich mitfinanziert wird. Dafür stehen zwölf Millionen Euro zur Verfügung. Zielsetzung des neuen Förderprogramms sei die Unterstützung der österreichischen Halbleiterindustrie und verwandter Branchen bei der Durchführung mehrjähriger Forschungs- und Entwicklungsprojekte bis hin zum Aufbau der industriellen Fertigung von Halbleitererzeugnissen.

