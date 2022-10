Gesungen und getanzt: In ihrer ersten Regiearbeit am eigenen Haus kombiniert die neue Intendantin Lotte de Beer die Oper Jolanthe kindgerecht mit Szenen aus dem „Nussknacker“-Ballett. Ein gelungener Einstand, der auch musikalisch überzeugt.

Eine auf Stelzen gehende Torte, sich geschmeidig bewegende Mäuse und Zinnsoldaten, die eine Protagonistin im weißen Kleid bedrohen, die mehrfach auf der Bühne präsent ist: Bunt ist das Aufgebot an Figuren, wenn Volksopern-Intendantin Lotte de Beer für ihre erste eigene Regie am Haus Tschaikowskys Oper „Jolanthe“ mit Ausschnitten aus dem „Nussknacker“ verbindet. Dabei wird die Geschichte des blinden Mädchens, das anfangs nichts von seiner Einschränkung weiß und diese auch nicht als solche empfindet, als Parabel über das Erwachsenwerden interpretiert und durch Mittel des zeitgenössischen Balletts erweitert.

Wann immer Jolanthe sich in ihre Fantasiewelt flüchtet, hört man berühmte Klänge wie „Blumenwalzer“, „Tanz der Zuckerfee“ und ähnlich Ohrenschmeichelndes. Dazu sieht man in Andrey Kaydanovskiys Choreografie Kuchenstücke und Tiere tanzen und ein Alter Ego der Hauptfigur Freude, Leid und Verwirrung in Bewegungen ausdrücken. Die beiden Stücke greifen wie Zahnräder ineinander. Auch für die vielen Kinder im Publikum hat das gelungene Konglomerat den Vorteil, dass die traurige Geschichte rund um Jolanthe, deren Vater sie vor der Wahrheit bewahren will, fantasievoll aufgelockert wird. Dennoch dominiert die düstere Atmosphäre.