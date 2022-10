Was Niedersachsen über Deutschland verrät

Die Ampel zieht in verschiedene Richtungen – und am rechten äußeren Rand sammelt sich wohl eine Protestbewegung.

Es war ein Abend ohne große Überraschungen – aber mit einem kleinen Drama. Die FDP wird im kommenden Landtag im deutschen Bundesland Niedersachsen nicht vertreten sein, sie scheiterte an der Fünf-Prozent-Hürde. Das ließ sich aufgrund der Umfragen erwarten, die Gewissheit kam dann am Sonntag.

Ein Signal der rund sechs Millionen Wähler an die kleinste der drei Regierungsparteien, das auch in Berlin empfangen wurde. Ob die Ampel nun wackelt, was sich aus der ersten Wahl in Deutschland seit Beginn der Energiekrise lernen lässt und welche Entwicklung den Winter prägen könnte.

1. Die Leiden der FDP