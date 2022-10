Jubel für Asmik Grigorians erste Wiener „Jenůfa“

Die Staatsoper zeigt Janáčeks Werk wieder in der Pountney-Inszenierung.

„Es war die beste Jenůfa, die ich je gesehen und gehört habe“, erinnerte sich Zdeňka, die Frau Leoš Janáčeks, an den Erfolg der Wiener Erstaufführung 1918 in der Hofoper. So einen Erfolg wünschte man sich im Haus am Ring wohl auch bei der Wiederaufnahme von David Pountneys Inszenierung, um von der Schlammschlacht zwischen Direktor Roščić und Musikdirektor Jordan abzulenken. Dass man an diesem Abend den schiefen Haussegen tatsächlich vergaß, lag an der exzellenten Besetzung – und an Janáčeks genialem Werk.

„Keine unnötigen intellektuellen Gedanken“ wollte Pountney „hineininterpretieren“, sondern eintauchen in die ländliche Welt dieser Oper, in der Frauen als Menschen zweiter Klasse behandelt werden und ein moralisches Korsett die Wohlwollenden zu grausamen Taten veranlasst. „Jenůfa“ als realistisches Pendant zur „guten alten Zeit“ und Mahnung, wie wichtig die Emanzipation ist. In Lotte de Beers Inszenierung im Theater an der Wien kam jüngst das moralische und materielle Elend stärker zum Ausdruck als in Pountneys industriell anmutenden Mühle, die im Lauf der drei Akte zu einem kargen Raum mutiert. Was in de Beers Produktion erstaunlicherweise auch besser funktionierte, war die Orchesterbegleitung durch das RSO. Dass das Staatsopernorchester für seine Maßstäbe immer wieder ungenau und sogar schlecht intoniert musizierte, lag vielleicht weniger an Tomáš Hanus am Pult als am Mangel an Probenzeit.