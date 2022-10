Gewerkschaft erhöht den Druck

Die Eisenbahnergewerkschaft will 500 Euro mehr im Monat für alle Beschäftigten und eine Streikfreigabe. Die Arbeitgeber bieten die Inflation – und sind „irritiert“.

Die hohe Inflation brachte den Menschen in Österreich heuer einen beispiellosen Kaufkraftverlust. Die Nettoreallöhne sinken 2022 laut der aktuellsten Prognose um 2,8 Prozent. Das darf sich nicht wiederholen, so die Vorgabe der Gewerkschaften in den laufenden Lohnverhandlungen. Es feilschen derzeit nicht nur die Metaller um die Löhne, deren Verhandlungen stets im Lichte der Öffentlichkeit stattfinden. Sondern auch eine Reihe anderer Branchen. Und dort ist die Stimmung mitunter recht aufgeladen. So trommelte die Gewerkschaft Vida am Montag Hunderte Betriebsräte zusammen. Auch der Chef des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB), Wolfgang Katzian, hatte sich angekündigt. Die Betriebsräte ersuchten die Gewerkschaft, sich eine vorsorgliche Streikfreigabe vom ÖGB zu holen. Dass ab 25. Oktober Betriebsversammlungen abgehalten werden, scheint praktisch fix.

500 Euro gegen Abgeltung der Inflation

Hintergrund sind die Kollektivvertragsverhandlungen im Eisenbahnbereich. Es geht um die Löhne und Gehälter von rund 50.000 Beschäftigten, das größte betroffene Einzelunternehmen ist die Staatsbahn ÖBB. Die Gewerkschaft Vida fordert für alle Beschäftigten eine Erhöhung der kollektivvertraglichen Mindestlöhne sowie der Istlöhne um 500 Euro brutto im Monat, plus die Abgeltung der gestiegenen Produktivität. Außerdem will sie die Einführung eines Mindestlohns von 2000 Euro brutto im Monat. Zudem sollen die Zulagen um die zurückliegende durchschnittliche Inflation erhöht und die Lehrlingseinkommen um 250 Euro monatlich angehoben werden.