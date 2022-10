Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Briefwahlstimmen ausgezählt: Rund 807.000 am Montag ausgewerteten Stimmen haben das Ergebnis der Bundespräsidentschaftswahl vom Sonntag noch im Detail verändert: Bundespräsident Van der Bellen profitierte, und zwar noch stärker als von Hochrechnern erwartet. Bierpartei-Chef Dominik Wlazny wurde - hinter Alexander Van der Bellen und Walter Rosenkranz von der FPÖ - Dritter. Mehr dazu

Rückkehr der Maske steht bevor: Die FFP2-Maske ist ein gelindes und effizientes Mittel zur Eindämmung der Ausbreitung von Viren, die Atemwegsinfektionen verursachen. Die Expertenmeinung ist eindeutig, ein weiteres Zuwarten keine wirkliche Option, berichtet Köksal Baltaci. Mehr dazu

Vielleicht doch besser falsch regieren als gar nicht: Warum die Leiden einer Regierungspartei noch lange nicht das Ende einer Regierung bedeuten, schreibt unser Korrespondent Christoph Zotter in seinem Berlin-Briefing. Mehr dazu

Salzburg im Hexenkessel von Zagreb: Dinamo Zagrebs Heimbilanz ist wahrlich imposant. Was heute Abend in Kroatien dennoch für Salzburg spricht, schreibt Christoph Gastinger. Mehr dazu

Streit in der Staatsoper: In der Wiener Staatsoper wird öffentlich gestritten. In der aktuellen Folge unseres Podcasts führt Klassik-Experte Wilhelm Sinkovicz hinter die Kulissen des Opernhauses und erklärt, was der Disput mit der Zukunft der Oper zu tun hat. Mehr dazu

Wie viel Geld bleibt mir ab 2023? Ab Jänner 2023 ist die Kalte Progression in Österreich so gut wie Geschichte. Was genau bedeutet das und vor allem, wie viel Netto vom Brutto des Gehalts bleibt jedem von uns dann? Gast im „Podcast, der sich auszahlt“ ist diesmal Budgetexperte Simon Loretz vom Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über den Wert einer Kücheneinrichtung. Obwohl man sich über die Preise nicht wundern sollte, gerate man dennoch immer wieder in Entsetzen, stand damals zu lesen. Mehr dazu