Israel und Libanon schließen historisches Abkommen zur Seegrenze

Archivbild vom 7. Oktober 2022 an der Küste bei Rosh Hanikra - im Libanon als Ras al-Naqura bekannt.

Der Entwurf des von den USA vermittelten Abkommens über den Territorialstreit im östlichen Mittelmeer wird von beiden Seiten akzeptiert.

Israel und der Libanon haben nach israelischen Angaben ein "historisches Abkommen" zur Grenzziehung im Mittelmeer erzielt und damit ihren Streit über Offshore-Gasfelder beigelegt. "Dieses historische Abkommen wird Israels Sicherheit stärken und Milliarden in die israelische Wirtschaft spülen", erklärte der israelische Regierungschef Yair Lapid am Dienstag in Jerusalem. Das Abkommen wurde durch die USA vermittelt.

Der Kompromiss erfülle alle Anforderungen des Libanon und könne in Kürze zu einem "historischen Abkommen" führen, sagte der libanesische Chefunterhändler Elias Bou Saab schon am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Der libanesische Präsident Michel Aoun sagte, dass ein Abkommen keine "Partnerschaft" mit Israel bedeuten würde.

Hintergrund der Auseinandersetzung ist ein Territorialstreit um ein Gebiet im östlichen Mittelmeer, in dem Gasvorkommen liegen. Die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon hat Israel mit Gewalt gedroht, sollte das Land in der Nähe der Seezone nach Gas suchen. Aus Sicht Israels liegt das Gasfeld innerhalb seiner Wirtschaftszone und nicht in den umstrittenen Gewässern.

(APA/Reuters)