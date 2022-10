Schwerer Unfall von Wiener Linienbus: Fehlverhalten des Fahrers

Anfang Mai sind bei einem Unfall eines Linienbusses in Wien Penzing sieben Menschen verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft stellte nun ein Fehlverhalten des Fahrers fest. Angeklagt wird er jedoch nicht.

Anfang Mai kam es in Wien-Penzing zu einem schweren Unfall mit einem Linienbus. Sieben Personen wurden dabei verletzt, zwei davon schwer. Die Wiener Staatsanwaltschaft hat nun ein Fehlverhalten des Busfahrers festgestellt, wie der „ORF Wien“ berichtet.

Der Lenker des Busses der Linie 52B stieg in der Haltestelle in der Ulmenstraße aus, um eine defekte Tür im hinteren Bereich des Busses zu überprüfen. Ein Gutachten im Auftrag der Staatsanwaltschaft bestätigte nun, dass er dabei vergaß, die Feststellbremse des Busses anzuziehen, wie auch damals bereits erste Analysen ergaben. Das Fahrzeug rollte daraufhin die abschüssige Straße hinunter und prallte zunächst gegen einen Baum und eine Trafo-Station.

Das Fehlverhalten sei nicht so schwer, dass er deswegen angeklagt wird. Dem Fahrer wurde eine Diversion angeboten. „Er bekommt eine zweijährige Probezeit, in der er sich nichts strafrechtlich Relevantes zuschulden kommen lassen darf. Und er muss an die zwei Schwerverletzten eine symbolische Schadensgutmachung zahlen“, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft gegenüber dem „ORF“

>>> Bericht des „ORF Wien"

(Red.)