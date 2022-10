Mit Bein und Stein von Nord- nach Südtirol

Drucken

Hauptbild • Bestechend. Oben in den Ötztaler Alpen, nah der bekannten Similaunhütte. • Beigestellt.

Auf dem Ötzi-Trek geht es von Landeck übers Pitz-, Ötz- und Schnalstal nach Bozen. Höhepunkt: Wo Ötzi über den Alpenhauptkamm schritt.

Eine Alpenüberquerung zu Fuß von Nord- nach Südtirol klingt fantastisch, und doch bleibt im Hinterkopf dieses unangenehme Gefühl, dass das wohl kein Honiglecken wird. Was passiert, wenn das Wetter schlecht ist, wenn die Beine oder Füße nicht mitspielen, welche Ausrüstung benötigt man dazu? Wie lang braucht die Vorbereitung, schafft man das konditionell?

Nord-Süd-Verbindungen durch die Alpen sind schon seit Tausenden Jahren wichtige Achsen, die Menschen miteinander verbinden. Der wohl bekannteste Wanderer aus vergangenen Zeiten ist „Ötzi“, der Mann aus dem Eis. Seine Entdeckung 1991 stellte so manche Geschichtsschreibung auf den Kopf, bis heute wird an der aus der Kupfersteinzeit stammenden Gletschermumie geforscht, und immer mehr Details fügen sich zu einem ganzen Bild. Sicher ist, dass der „Ötzi“ die Alpen kannte, er gut vorbereitet war, aus dem heutigen Italien stammte und sehr weit herumkam in seinem Leben. Die Wege, die er beschritt, die gibt es noch heute, gab es vielleicht auch schon vor 5300 Jahren.