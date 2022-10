Inflation, Kredit und Portfolio – Wie steht es um Ihre Finanzbildung?

(c) Getty Images/iStockphoto (Daniele Mezzadri)

Finanzbildung soll ab 2023 vermehrt Einzug in Österreichs Schulen halten. Wie steht es um Ihre „Financial Literacy“?

Inflation, Ukraine-Krieg, drohende Wirtschaftskrise – alles gute Gründe, um sich über die eigenen Finanzen Gedanken zu machen. Insbesondere bei der jungen Generation soll die „Financial Literacy“, also die Finanzkompetenz, stärker gefördert werden. Geplant ist, ab 2023 Finanzbildung zum festen Bestandteil der österreichischen Lehrpläne zu machen. Aber wie steht es um Ihre „Financial Literacy“? Wissen Sie all das, was unsere Jugendlichen bald lernen sollen?

Testen Sie jetzt Ihr Wissen!