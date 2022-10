FPÖ-Mandatar Reinhard Bösch verlässt den Nationalrat

Der Feldkircher Stadtrat Thomas Spalt soll die Nachfolge des 65-Jährigen im Parlament antreten.

Der ehemalige Vorarlberger FPÖ-Parteichef Reinhard Bösch (65) wird sein Nationalratsmandat per 31. Oktober zurücklegen. Bösch bejahte eine entsprechende Frage der "Vorarlberger Nachrichten" und kündigte den Feldkircher Stadtrat Thomas Spalt als seinen Nachfolger an. Er blicke auf seine Jahre in der Politik sehr glücklich und zufrieden zurück, sagte Bösch. Seine Position als Vorsitzender in der parlamentarischen Bundesheerkommission werde er bis 2026 behalten.

Der seit den 1980er-Jahren politisch aktive Bösch gehörte von 1994 bis 1999 dem Bundesrat an, ehe er in den Nationalrat wechselte. Dort hatte der im Jänner 1957 geborene Historiker mit Ausnahme der Periode von 2008 bis 2013 durchgehend ein Mandat inne. In den vergangenen Jahren war er Obmann des Landesverteidigungsausschusses. "Ich bin im Jänner 65 Jahre alt geworden. Jetzt kann ich mich mehr auf meine Frau, meine Kinder und Enkelkinder konzentrieren, natürlich auch auf meine Hobbys: reiten, Jagen, fischen", so Bösch.

(APA)