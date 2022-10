„Es geht um Integrität, Transparenz und Vertrauen“

Standards. Warum es essenziell ist, dass die Edelmetallbranche höchsten Sicherheits- und ethischen Nachhaltigkeitsansprüchen gerecht wird, erklärt Ruth Crowell, CEO der London Bullion Market Association.

Wien, so Ruth Crowell, sei nicht nur eine geschichtsträchtige und kulturell hoch interessante Stadt, sondern „auch eine meiner bevorzugten Gold-Hauptstädte dieser Welt“. Für die CEO der London Bullion Market Association, kurz LBMA, offenbaren sich einige Parallelen zwischen Österreichs Kapitale und der von ihr geführten Organisation, etwa dass Sicherheit und Vertrauen großgeschrieben werden.

Gütesiegel der Goldindustrie

Die LBMA koordiniert den Handel des London Bullion Market, dem wichtigsten außerbörslichen Handelsplatz für Gold und Silber sowie einem der global bedeutenden Rohstoffhandelsplätze in der City of London. Hier werden seit 1897 der Weltmarktpreis für Silber und seit 1919 der Weltmarktpreis für Gold festgestellt, und mittlerweile täglich mehr als 600 Tonnen Gold und 3000 Tonnen Silber gehandelt.

Die LBMA, eine weltweite Vereinigung von mehr als 145 Unternehmen – vorwiegend Banken, Händler, Veredler, Verarbeiter und Hersteller – aus über 30 Ländern, versteht sich als eine unabhängige Behörde, die den Auftrag verfolgt, Standards für das Gemeinwohl der globalen Industrie zu setzen. Wer die Garantie haben möchte, dass er beim Ankauf von Gold die Ware eines renommierten Herstellers erhält, der hohe Sicherheits- und Nachhaltigkeitsstandards erfüllt, achtet auf eine Zertifizierung der weltweit anerkannten LBMA. „Das bedeutet im Grunde, dass wir wie ein Gütesiegel sind“, sagt Crowell, die vom Privileg spricht, auf der LBMA-Liste zu stehen: „Für Marktteilnehmer ist eine LBMA-Listung nicht nur ein ,nice-to-have‘, sondern eine essenzielle Notwendigkeit, wenn sie ihr Material auf dem Markt verkaufen und den globalen Preis erzielen möchten.“ In der Tat muss mit Preisabschlägen von bis zu 15 Prozent des eigentlichen Ankaufskurses gerechnet werden, wenn man Goldbarren von nicht LBMA zertifizierten Herstellern verkaufen will. Nicht selten nehmen Händler eine Ware ohne Zertifikat erst gar nicht entgegen. Zweifel an der Qualität unterminieren das Geschäft mit einem Edelmetall, dessen Wertbeständigkeit in engem Zusammenhang mit der Qualität der Liquidität steht, sprich dass sich Gold auch problemlos wieder zu Geld machen lässt. „Integrität, Transparenz und Vertrauen lauten die drei Säulen in unserem Business. Und hier setzen wir weltweit die Standards“, so Crowell.

Business mit Verantwortung

Das „Good Delivery“-Label etwa stellt sicher, dass Hersteller höchste Qualitätskriterien erfüllen. Das Londoner Handelssystem, bei dem Edelmetalle direkt zwischen zwei Parteien ohne Börsenbeteiligung gehandelt werden, setzt voraus, dass alle Barren genau dieselben Spezifikationen aufweisen. Die Anforderungen an einen Good-Delivery-gelisteten Barren umfassen das Gewicht der Feinunze, die Reinheit und das physische Erscheinungsbild. Um in die Good Delivery List aufgenommen zu werden, müssen sich die Raffinerien strengen Kontrollen unterziehen. Das betrifft u. a. die Historie des Unternehmens auf dem Markt und dessen finanzielle Leistungsfähigkeit.

Einen zentralen Punkt stellen zudem die Nachhaltigkeitsanforderungen des Responsible Sourcing Programmes der LBMA dar. So muss zur Aufnahme in die Liste nachgewiesen werden, dass es beim Abbau zu keinen Menschenrechtsverletzungen kommt und mit dem Handel keine Konfliktparteien sowie terroristische Aktivitäten oder Organisationen subventioniert werden. Der Handel hat ebenfalls im Einklang mit den Regeln der internationalen Anti-Geldwäsche-Gesetze zu geschehen. „Das Programm für verantwortungsbewusste Beschaffung gewährleistet die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftspraktiken und gibt den Kunden zugleich die Gewissheit, dass das gesamte von den LBMA Good Delivery Refiners bezogene Metall frei von Finanzierungsbedrohungen ist“, so Crowell, die in ethischen Fragestellungen hohe Ansprüche stellt: „Es gibt weltweit rund 45 Millionen MinenarbeiterInnen, die in Armut leben – und für die wir Verantwortung übernehmen müssen.“

2017 wurde von der LBMA in diesem Zusammenahng auch der Global Precious Metals Code lanciert, der Standards und bewährte Praktiken festlegt, die von den Marktteilnehmern auf dem globalen Edelmetallgroßhandelsmarkt erwartet werden. Neben den Marktkonventionen deckt der Kodex jene Grundsätze ab, die von den Marktteilnehmern befolgt werden sollten, bezüglich Ethik, Compliance, Governance, Risikomanagement sowie des Geschäftsverhaltens vor, während und nach dem Handel.

Einladung in die Zukunft

„Unsere Kodizes leisten einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung und Schaffung des Vertrauens, auf das die Märkte angewiesen sind. Dieses Vertrauen ist entscheidend für die Zukunft und die Aufrechterhaltung eines effektiven, fairen und transparenten Handels, auf dem hohe Verhaltensstandards die Norm sind“, bringt es Crowell auf den Punkt und spricht beim ersten Vienna Gold Summit eine Einladung an die anwesenden IndustrievertreterInnen aus: „Schließen Sie sich unserer Wertehaltung und Bewegung an, bringen Sie Transparenz und Vertrauen in die Welt der Edelmetalle.“