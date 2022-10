Wie sich Inflation und Dollarpreis auf Gold auswirken

Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation – die Zeichen der letzten Jahre stehen eindeutig auf Krise.

„Man kann nicht wirklich sagen, dass sich die Märkte aus Investorensicht angenehm entwickelt hätten“, fasst Monika Rosen, langjährige Chefanalystin der UniCredit Bank Austria und Vizepräsidentin der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft, die Situation auf den Wirtschaftsmärkten der Welt zusammen.

Rezession und Energiepreise

Der Trend zeigt laut Rosen recht eindeutig nach unten und man müsse sich daran gewöhnen, dass die Energie- und die weltpolitische Krise noch lange nicht überstanden sind: „Das Gespenst der Rezession geht um. In den USA weisen die Zahlen für das dritte Quartal 2022 ein negatives Wirtschaftswachstum aus, und in Europa ist die Lage ebenfalls höchst angespannt.“

Als allgemein sichtbares Zeichen gelten die Energiepreise, die sich in den letzten Monaten zu ungeahnten Höhen aufgeschwungen haben. Was sich für die Bürger beim Tanken ihrer Autos oder Heizen ihrer Wohnungen bemerkbar macht, wirkt sich auf die Volkswirtschaften als Wachstumsdämpfer aus. Energiepreise und Wirtschaftswachstum sind nun mal untrennbar miteinander verbunden.

Wie nervös auf die Lage reagiert wird, zeigen die Entwicklungen an den Weltbörsen auf. Aktienkurse fallen sektorübergreifend, wenn man von jenen der Ölindustrie absieht. Insbesondere die Technologiekonzerne, die normalerweise als Liebkinder der Aktienwelt gehandelt werden, haben kräftige Kursverluste zu verbuchen: „Die Geschichte sagt uns, dass der September ganz allgemein ein schwieriger Monat an den Börsen dieser Welt ist. Der September 2022 macht hier keine Ausnahme, um es euphemistisch zu sagen“, so Rosen.

Reaktion auf die Inflation

Die steigenden Energiepreise sind zugleich die Haupttreiber der Inflation. War man in den letzten Jahrzehnten in westlichen Industrieländern diesbezüglich eher an stabile Werte gewöhnt, so schreitet nun die Geldentwertung massiv voran. „Die Zentralbanken wollen und können dieser Entwicklung nicht mehr tatenlos zusehen. Ihr vorrangiges Bestreben gilt aktuell der Bekämpfung der Inflation“, verweist Rosen auf jüngste Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) oder der US-Notenbank Federal Reserve (Fed). So hat die Fed 2022 bereits fünf Mal den Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld leihen können, angehoben, um Kredite zu verteuern und die Nachfrage zu bremsen. Das soll die Inflationsrate senken, schwächt aber zugleich das Wirtschaftswachstum, da sich etwa Kredite verteuern. „Ziel ist es, so weit an der Zinsschraube zu drehen, dass die Wirtschaft nicht kippt und in eine dauerhafte, noch tiefere Rezession fällt“, erläutert Rosen. Nicht anders geht man bei der EZB vor, die zuletzt mit einem historischen Zinsschritt auf die anhaltend hohe Inflation in der Eurozone reagiert hat.

Druck und Optimismus

„Für den Goldpreis und die Goldnachfrage sind Inflation und steigende Zinsen grundsätzlich keine positiven Nachrichten“, betont ­Rosen. Die hohe Inflation treibt Nachfrage und Preis, während steigende Zinsen andere Anlagen als das zinslose Gold wieder interessanter machen. Zugleich verteuert die Zinswende den Dollar, was dem in Dollar gehandelten Gold in anderen Währungsräumen etwas an Attraktivität nehmen kann. Gold stehe zweifellos unter Druck.

Zugleich gibt sich die Vermögensexpertin Rosen vorsichtig optimistisch: „Wir haben noch für jede Krise eine Lösung gefunden, und wenn wir diesen wahrscheinlich schwierigen Winter hinter uns gebracht haben, denke ich, dass es auch wieder bergauf gehen wird.“