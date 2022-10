„Die Rolle von Gold wird noch bedeutender“

Talk. Eine Podiumsdiskussion zu den Fragen: Welchen unterschiedlichen Wert hat Gold für private Anleger, institutionelle Investoren und Notenbanken? Und wie sicher ist das Währungsmittel in unsicheren Zeiten?

Die Reaktion der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank auf Weltkrise und Inflation fiel mit einer signifikanten Leitzinsanhebung deutlich aus. Steigende Zinsen haben wiederum eine Auswirkung auf Goldpreis und Goldnachfrage. Welche Bedeutung Gold in Krisenzeiten im Allgemeinen und in der aktuellen Krise im Besonderen für Notenbanken hat, erläuterte Thomas Steiner, Direktor der Oesterreichischen Nationalbank: „Gold ist für Zentralbanken traditionell und aktuell ein wichtiges Asset im Rahmen ihrer diversifizierten Währungsreserven und stellt somit einen wichtigen Vermögenswert für die OeNB dar. Der Goldbestand aller Zentralbanken der am Euro teilnehmenden Länder bildet einen Teil der Währungsreserven des Eurosystems und dient damit zur Stabilisierung des Euro. Stabilisierung hat mit der Sicherheit zu tun, nach der man sich in instabilen Krisenphasen sehnt.“

Marktabhängige Strategie

Viele Zentralbanken haben Gold als Währungsreserve gelagert, bei der OeNB sind es seit Jahren unverändert rund 280 Tonnen. Goldbarren stellen für Notenbanken ein Symbol der Stabilität dar. Wie Preisentwicklungen und Marktbedingungen mit Goldtransaktionen von Nationalbanken korrelieren, beschrieb Steiner anhand einiger einschneidender historischer Ereignisse: „Waren Goldreserven für eine Notenbank bis in die frühen Siebzigerjahre zum Erhalt der Goldparität ein entscheidender Faktor, verloren sie als Deckungswert mit dem Ende des Bretton-Woods-Systems 1973 an Bedeutung. Die Einführung des Euro als Buchgeld im Jahr 1999 verringerte weiter die Notwendigkeit für das Eurosystem, Kursbewegungen anderer europäischer Währungen mit Gold auszugleichen.“

Die Reduktion der OeNB-Goldbestände in den Neunzigerjahren ist daher auch auf Verkäufe zurückzuführen. Als im Juli 2019 die EZB und die 21 Vertragspartner des Central Bank Gold Agreement (CBGA) entschieden, das 1999 erstmals vereinbarte Goldabkommen nicht zu verlängern, lag das daran, dass sich die Marktbedingungen hinsichtlich Liquidität und Anlegerverhalten geändert haben. Der Goldpreis war deutlich gestiegen. „Seit der Weltwirtschaftskrise 2007 liegt unser Goldbestand unverändert bei 280 Tonnen. Gold ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil der Währungsreserven. Der Strategiewandel war dem Markt geschuldet.“

Emotionale Perspektive

Die Perspektive der privaten Anleger in Krisenzeiten präsentierte Goldexperte Nikolaus Jilch: „Man darf nicht nur die Investitionsseite betrachten. Gold ist für Menschen auch und in einer sehr ausgeprägten Form etwas Emotionales. Gold geht nicht kaputt, es existiert seit Ewigkeiten und die Idee, es an nachkommende Generationen weiterzugeben, ist ein Instinktgefühl, das wir pflegen.“

Für institutionelle Anleger mögen aktuelle Entwicklungen wie steigende Leitzinsen oder ein starker Dollar kurzfristig bremsend wirken, aus privater Sicht ist dem nicht unbedingt so. Gold bleibt ein stabiler Wert, der persönlich wirkt. Dies gilt ganz besonders in unsicheren Zeiten, wie beispielhaft Zahlen der Münze Österreich belegen. Bereits im März 2020, also am ersten Höhepunkt der Coronakrise, bedeutete der Verkauf von 335.000 Unzen Gold (entspricht einer Masse von rund 10,4 Tonnen) eine Verzehnfachung des üblichen Verkaufsvolumens und ein Rekordergebnis in der Geschichte des Unternehmens. Die Nachfrage nach physischem Gold in Münzen- oder Barrenform hat auch 2022 nicht nachgelassen.

Globaler Blick

Nüchtern und differenziert fiel die Betrachtung der Vermögensexpertin und ehemaligen Chefanalystin der UniCredit Bank Austria, Monika Rosen, aus: „Natürlich haben steigende Leitzinsen und ein starker Dollar einen dämpfenden Effekt auf Goldpreis und Goldnachfrage. Dennoch heißt das nicht, dass jetzt alle Gold verkaufen wollen.“ Gerade Retailinvestoren wollen Gold besitzen, weil es aufgrund seiner Wertbeständigkeit eine gute Stellung im Portfolio hat. Es sollte vielleicht nicht der dominante Vermögenswert sein, aber eben der Teil einer gesunden Diversifikationsstrategie.

Die Rolle der Schwellenländer beleuchtet wiederum Ruth Crowell, CEO der London Bullion Market Association (LBMA): „Man muss die für den Weltgoldmarkt so wichtigen Länder wie Indien und China beachten. Interessant ist, dass die Marktlage dort selbst in den aktuell schwierigen Zeiten gut ist.“ Als spezieller Fall müsse seit dem Ukraine-Krieg Russland betrachtet werden, hinter China und Australien und noch vor den USA der drittgrößte Goldproduzent der Welt. „Wie sich die Veränderung der globalen Weltordnung auswirken wird, muss man sich ansehen. Es kann für den Weltmarkt schwer sein, wenn ethische Standardwerte nicht mehr geteilt werden.“

Einig waren sich die Expertinnen und Experten, dass bei Gold der Faktor Vertrauen eine zentrale Rolle spielt. „Private Anleger, institutionelle Investoren und Notenbanken treffen sich alle im Gold-Shop“, brachte es Jilch pointiert auf den Punkt. Der Goldexperte ist überzeugt, dass die Rolle von Gold in Zukunft weiter gestärkt wird. „Gold, das ja wie Geld verwendet werden kann, wird mehr denn je die Funktion als internationale Währung erfüllen – und dies auf allen Ebenen.“

Goldexperte Nikolaus Jilch (c) Roland RUDOLPH

Thomas Steiner, Direktor der Oesterreichischen Nationalbank (c) Roland RUDOLPH