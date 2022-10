12.572 Neuinfektionen und 2548 Spitalspatienten

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist leicht gesunken und liegt bei 1067,5 Fällen. Seit Montag liegen 120 mehr Infizierte in den Krankenhäusern.

Am Dienstag gab es wieder deutlich mehr Corona-positive Menschen in den heimischen Spitälern. Binnen eines Tages kamen 120 positive Patientinnen und Patienten hinzu, zwölf davon auf Intensivstationen. Insgesamt liegen zurzeit 2548 Infizierte in den Krankenhäusern. Außerdem wurden 32 weitere Todesopfer gemeldet. Am Montag gab es 12.572 Neuinfektionen.

Österreichweit gibt es 139.503 laborbestätigte aktiv Infizierte. Seit Sonntag kamen hier 3116 Fälle hinzu. Im Schnitt wurden in der vergangenen Woche täglich 13.767 Infektionen nachgewiesen. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist etwas gesunken und beträgt 1067,5 Fälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Am Vortag lag sie noch bei 1085,6. Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 5.273.660 bestätigte Fälle gegeben.

60 Corona-Tote binnen einer Woche

Sehr hoch ist wieder die Zahl der Corona-Toten. In den vergangenen sieben Tagen wurden 60 Todesopfer registriert, in der Woche zuvor waren es 43 gewesen. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 20.857 Tote in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner sind bereits 231 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben.

Immer mehr positiv getestete Menschen werden in den heimischen Spitälern behandelt. Seit vergangenen Dienstag gab es insgesamt ein Plus von 685 Infizierten, auf den Intensivstationen kamen 40 Schwerkranke hinzu, das ist eine Steigerung von 44 Prozent. Vor genau einem Jahr mussten insgesamt 880 Covid-19-Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern behandelt werden, 218 davon lagen auf Intensivstationen.

Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 248.181 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet, davon waren 230.218 aussagekräftige PCR-Tests. Die Positiv-Rate betrug 5,5 Prozent. Im Schnitt wurden in der vergangenen Woche täglich knapp 118.000 PCR-Analysen durchgeführt, durchschnittlich 11,7 Prozent lieferten positive Ergebnisse.

