Lewandowski - der wieder einmal verschwundene Weltfußballer

Robert Lewandowski kann heute Abend in Barcelona zeigen, ob er wirklich ein ganz Großer ist.

Die brisante Ausgangslage wäre wie gemacht für die deutliche Antwort eines großen Spielers. Der FC Barcelona sollte heute (21 Uhr, live, Dazn, Sky) gegen Inter Mailand gewinnen, um die Chance auf die K.-o.-Phase der Champions League zu wahren. Verliert man wie schon vor einer Woche erneut gegen die Italiener (0:1), ist das blamable Vorrunden-Aus praktisch Gewissheit.

Mehr denn je in seinen bisherigen zwei Monaten in Barcelona braucht es also Tore von Robert Lewandowski. Und das nicht gegen ein chancenloses Viktoria Pilsen, gegen das er einen Hattrick schoss (5:1), nicht gegen die um eine Klasse schwächeren spanischen Ligakonkurrenten wie Real Sociedad (zwei Tore beim 4:1), Real Valladolid (zwei Tore beim 4:0) oder Elche CF (zwei Tore beim 3:0). Sondern gegen Inter Mailand, einen internationalen Großklub, den Vizemeister der Serie A, mit Gegenspielern wie Alessandro Bastoni, also gegen das Beste, was Italiens Defensivkunst dieser Tage zu bieten hat.